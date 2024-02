Signature d’un mémorandum d’entente entre le Parlement du Royaume du Maroc et le Congrès national de la République du Honduras

Un mémorandum d’entente a été signé, mercredi à Rabat, entre le Parlement du Royaume du Maroc et le Congrès national de la République de Honduras.

Ce mémorandum d’entente, signé par les Présidents de la Chambre des représentants et de la Chambre des Conseillers, respectivement, MM Rachid Talbi Alami et Enaam Mayara et par le président du Congrès national de la République de Honduras, vice-président du Forum des présidents des pouvoirs législatifs d’Amérique centrale, des Caraïbes et du Mexique (FOPREL), Rolando Redondo Guifarro, vise notamment la mise en place de mécanismes de coopération et de coordination, la tenue de consultations régulières et constructives sur les questions d’intérêt commun, outre la coordination des efforts et des positions au niveau des institutions parlementaires et gouvernementales régionales, continentales et internationales, indique un communiqué des deux chambres du Parlement.

Ce mémorandum d'entente vise également à établir des canaux de communication et d’interaction parlementaires, à travers l’échange des visites, des expériences, des informations et des documents entre les deux institutions législatives, outre le renforcement des activités communes et de la coopération technique entre les administrations des deux Parlements.

A cette occasion, le président du Congrès national de la République de Honduras a annoncé la création du groupe d’amitié parlementaire Honduras-Maroc afin de "renforcer les relations de coopération et d’amitié entre les deux Parlements", notant l’existence de plusieurs opportunités et de perspectives prometteuses pour la coopération entre les deux pays, eu égard au fait que le Maroc est considéré comme la porte de l’Afrique, et le Honduras se trouve au cœur de l’Amérique latine.

De leur côté, MM. Talbi Alami et Mayara ont exprimé leur volonté de renforcer davantage les relations de coopération parlementaire avec le Congrès national de la République de Honduras et d’instituer une coopération et des consultations étroites dans le cadre du Forum FOPREL, où le Parlement marocain est reconnu comme membre observateur depuis 2014.

Le président du Congrès national de la République de Honduras effectue une visite au Maroc pour prendre part aux travaux de la Conférence parlementaire sur la coopération Sud-Sud qui se tient sous le Haut Patronage de SM le Roi Mohammed VI, jeudi et vendredi Rabat, à l'initiative de la Chambre des conseillers et de l'Association des Sénats, Choura et Conseils équivalents d’Afrique et du Monde arabe.

(MAP 14.02.2024)