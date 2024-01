Signature d'une convention pour le développement des secteurs de l'enseignement et du sport dans la région Guelmim-Oued Noun

Une convention de partenariat a été signée, jeudi à Guelmim, pour la mise en œuvre et le financement d’un programme de développement des secteurs de l’enseignement et du sport dans la région Guelmim-Oued Noun.

Cette convention, qui a été signée par le ministre de l'Éducation nationale, de l'Enseignement préscolaire et des Sports, Chakib Benmoussa, le wali de la région Guelmim-Oued Noun, Mohamed Najem Abhay, la présidente du conseil régional, Mbarka Bouaida, et le directeur de l'Académie régionale d'éducation et de formation, Abdelmajid Sahl, s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la feuille de route 2022-2026 pour la réforme du système d’enseignement et de formation, et des efforts visant la promotion des secteurs de l’éducation et des sports en vue d’améliorer la qualité des prestations dispensées aux apprenants et d’instaurer une école publique de qualité.



Cette convention, signée en marge de la cérémonie d'installation du nouveau directeur de l'AREF et pour laquelle une enveloppe budgétaire de l’ordre de 646,29 millions de dirhams a été allouée, dont 193,88 millions de dirhams au titre de la contribution du conseil régional, porte sur l'élargissement de l'offre scolaire (construction d'établissements scolaires et d'internats, agrandissement des salles de classe...), l'amélioration des conditions d'accueil (construction de bibliothèques scolaires, réhabilitation des internats et des sanitaires, équipement des établissements d'enseignement en moyens numériques et électroniques), ainsi que l'encouragement des activités de l’éveil et de la vie scolaire.



M. Benmoussa a déclaré à la presse que cette convention, qui accompagne la réforme de l’enseignement, comprend l'élargissement de l'offre scolaire et le développement de l’éveil chez les élèves et leur accompagnement, en plus des aspects sportif, innovation et excellence, ajoutant que la région contribuera à la mise en œuvre de cette convention avec une importante enveloppe budgétaire, dans le but de répondre aux attentes des citoyens dans les domaines éducatif et sportif.



De son côté, le wali a souligné l'importance de cette convention visant à développer les secteurs de la formation et des sports dans la région, appelant, dans le même contexte, à la nécessité de renforcer davantage le secteur sportif en créant des stades de proximité dans toutes les provinces de la région.



Mme Bouaida a, pour sa part, relevé l’impact positif de cette convention qui concerne la réalisation de plusieurs projets de développement des secteurs de l'éducation et de la formation inclus dans le programme de développement de la région Guelmim-Oued Noun 2022-2027 afin d'améliorer l'offre de formation dans la région.



Elle a ajouté que cette convention a pour objectifs de mettre en œuvre un plan d’action ambitieux et intégré pour améliorer l'offre de formation et développer les indicateurs qualitatifs et quantitatifs du système éducatif et sportif dans la région, à travers un ensemble d'interventions concernant principalement l’élargissement de l'offre scolaire, l'amélioration des conditions d'accueil dans les établissements d'enseignement, y compris les écoles pionnières, ainsi que la promotion des activités de la vie scolaire.

MAP: 19/01/2024