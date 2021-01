Site gabonais: Vaccination contre la Covid-19 : SM le Roi montre l'exemple

SM le Roi Mohammed VI a montré, jeudi, l’exemple en recevant la première dose de vaccin anti Covid-19, écrit le site d’information +Gabonmediatime+.

Ce geste d’exemplarité du Souverain marquait le lancement de la campagne nationale de vaccination contre le virus de la Covid-19 au Maroc, souligne le site d’information, précisant qu’il s’agit d’une opération gratuite qui a pour objectif de réduire puis éliminer les cas de contamination et de décès dus à l’épidémie, et de contenir la propagation du virus dans le Royaume.



Et de rappeler que sur instruction de SM le Roi, ce sont un peu plus de 30 millions de citoyens et résidents de 17 ans et plus qui devraient être vaccinés.



Cette campagne nationale, enchaîne le site, se déroulera de façon progressive et par tranches, rappelant que l’opération de distribution des premières doses du vaccin anti-Covid-19 vers les différentes régions du Royaume a débuté depuis Casablanca, lundi 25 janvier.



Le Maroc a reçu, vendredi 22 janvier, une première livraison du vaccin britannique AstraZeneca, fabriqué en Inde. De même qu’il a réceptionné, mercredi 27 janvier, la première livraison du vaccin SinoPharm, en provenance de Chine.

MAP: 29/01/2021