Sommet de l'OIT : M. Sekkouri s’entretient avec le ministre allemand du travail

Le ministre de l'inclusion économique, de la petite entreprise, de l'emploi et des compétences, Younes Sekkouri, s’est entretenu, à Genève, avec le ministre allemand du travail et des affaires sociales, Hubertus Heil.

La rencontre, qui s’est tenue en marge du Sommet mondial du travail de l’Organisation Internationale du Travail (OIT), intervient à la veille d’une réforme importante de la migration, du statut des travailleurs et de l’accès aux emplois pour les étrangers dans la République fédérale d’Allemagne.



Les deux ministres se sont félicités de l’excellence des relations entre les deux pays, et se sont accordés sur la nécessité de sceller une nouvelle génération d’accords triple gagnant : Maroc, Allemagne, mais aussi pour les personnes qui désirent bénéficier d’opportunités de mobilité à l’international.



La réunion s’est déroulée en présence des ambassadeurs des missions permanentes des deux pays et de hauts responsables des deux pays.



Les travaux du Sommet mondial du travail ont débuté mercredi à Genève, dans le cadre de la 111e session de la Conférence internationale du travail.



Ce conclave de haut niveau, placé sous le thème "La justice sociale pour tous", examine pendant deux jours la nécessité de renforcer la collaboration en faveur de la justice sociale et de discuter la proposition de créer une Coalition mondiale pour la justice sociale, une initiative multilatérale qui a été accueillie favorablement par le Conseil d'administration du Bureau international du Travail de l'OIT, lors de sa 347e session en mars 2023.



Ce sommet, qui connaît la participation d'une délégation menée par M. Sekkouri, traite du rôle clé de la justice sociale dans la création d'un monde plus durable et plus équitable.



Les travaux de la 111e session de la Conférence internationale du Travail connaissent la participation d'une délégation marocaine importante composée de représentants du gouvernement, des syndicats les plus représentatifs et des représentants du patronat.



Lors de cette session de l'organe délibérant et décisionnel suprême de l'OIT, les délégués des travailleurs, des employeurs et des gouvernements des 187 États membres de l'Organisation abordent un large éventail de questions, notamment une transition ''juste'' vers des économies durables et inclusives, des apprentissages de qualité et la protection des travailleurs.

MAP: 15/06/2023