Sous la conduite éclairée de SM le Roi, le Maroc s'est engagé dans de nombreuses initiatives visant la consécration des fondamentaux de la cohabitation et du dialogue entre les civilisations

Le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, Nasser Bourita a affirmé, lundi, que le Maroc s'est engagé dans de nombreuses initiatives visant à contribuer de manière efficiente à la consécration des fondamentaux de la cohabitation et du dialogue entre les civilisations, sous la conduite éclairée de SM le Roi.

''Le Royaume du Maroc, sous la conduite éclairée de SM le Roi, s'est engagé depuis des années dans de nombreuses initiatives visant à contribuer de manière efficiente à la consécration des fondamentaux de la cohabitation et le dialogue entre les civilisations, dont l'initiative du Souverain au 11ème sommet islamique tenu en mars 2008 à Dakar prônant une charte internationale fixant les critères et les règles régissant la liberté d'expression et d'opinion ainsi que le respect des symboles et des sacralités religieuses, a-t-il souligné dans une allocution lors de la tenue en visioconférence de la réunion ministérielle extraordinaire de l'Organisation de Coopération Islamique (OCI) au sujet de la multiplication des actes de profanation du Livre Saint au Suède et au Danemark.

Dans cette allocution lue en son nom pat le directeur de la division du Machrek, du Golfe et des organisations arabes et islamique, Fouad Akhrif, il a aussi évoqué le lancement en 2013 du plan d'action de Rabat portant sur l'interdiction de l'appel à la haine nationale, raciale,ou religieuse qui constitue une incitation à la discrimination, à l'hostilité ou à la violence, avant d'ajouter que l'Assemblée générale des Nations unies a adopté tout récemment à l'unanimité de ses 193 pays membres, exactement le 25 juillet courant, une résolution marocaine au sujet de ''la promotion du dialogue entre les religions et les cultures ainsi que la tolérance pour contrer le discours de haine''.

Autre illustration de l'engagement résolu du Maroc en faveur de la promotion du dialogue entre les cultures et les civilisation évoqué par le ministre, l'accueil par le Royaume de multiples rencontres et forums sur ce registre, dont les derniers en date sont le 9ème Forum mondial de l'Alliance des civilisations tenu les 22 et 23 novembre dernier à Fès ainsi que la conférence parlementaire sur le dialogue interconfessionnel qui a eu lieu le 13 juin dernier à Marrakech.

''Autant qu'il condamne toutes les violences obscurantistes et barbares perpétrées au nom de l'Islam, le Royaume du Maroc dénonce les provocations attentatoires à la sacralité de la religion musulmane tout en appelant à la promotion des valeurs de la cohabitation et du dialogue entre les sociétés ainsi que la culture de la paix'', a-t-il souligné, avant de noter que la liberté d'expression ne peut en aucun cas justifier la provocation et les attaques portant atteinte à la religion musulmane qui compte plus de deux milliards d'adeptes dans le monde, relevant que ''les actes attentatoires à l'encontre de notre religion musulmane commis par les mêmes auteurs nous interpellent plus que jamais pour réfléchir sur les moyens appropriés pour les contrer et les réduire à la portion congrue''

Et de rappeler que suite à la multiplication des autodafés des exemplaires du Saint Coran, le Maroc a immédiatement dénoncé ses actes ignobles avant d'appeler les autorités danoises en mars dernier à appliquer avec fermeté la loi et à faire face à ses comportements irréfléchis à caractère incitatif et aussi de faire en sorte qu'il ne reproduisent pas sous aucun prétexte.

M. Bourita a mis l'accent, à ce propos, sur la nécessité de réprimer toutes les formes de haine religieuse et d'atteinte aux sentiments des croyants, rappelant que suite à la multiplication de cet acte innommable à Stockholm le 28 juin dernier, le Maroc avait affirmé qu'''il est inadmissible de dénigrer de cette façon la foi des musulmans quelles que soient les positions politiques et les divergences pouvant exister entre les États, tout en soulignant que le principe de tolérance et les valeurs universelles ne se limitent pas à l'appréhension des points de vue de certains et en même temps exprimer peu de considération aux croyances des musulmans.

Il a, à ce propos, tenu à indiquer que suite aux Hautes instructions de SM le Roi Mohammed VI, que Dieu L'assiste, le chargé d'affaires de la Suède à Rabat a été convoqué au ministère des Affaires étrangères afin de l'informer de la condamnation du Royaume du Maroc et son rejet de cet acte inacceptable tout comme il a été procédé au rappel sine die de l'ambassadeur du Royaume pour consultations.

(MAP 31.07.2023)