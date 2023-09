Sur Instructions de SM le Roi, Amir Al-Mouminine, la prière de l'absent accomplie pour le repos de l'âme des victimes du séisme d'Al Haouz

Sur Instructions de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Amir Al-Mouminine, la prière de l'absent (Salat Al Ghaib) a été accomplie, dimanche après la prière d’Addohr, dans l'ensemble des mosquées du Royaume pour le repos de l'âme des victimes du tremblement de terre qui a secoué plusieurs régions du Maroc.



Après l’accomplissement des prières d’Addohr et de l’absent, les fidèles ont élevé des prières au Tout-Puissant de préserver Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Amir Al Mouminine, de l'entourer de Sa divine protection et de combler le Souverain en la personne de Son Altesse Royale le Prince Héritier Moulay El Hassan et de l'ensemble des membres de l’illustre Famille Royale.



Le ministère des Habous et des Affaires islamiques avait annoncé samedi que "Sur Instructions de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Amir Al-Mouminine, que Dieu L’assiste, la prière de l'absent sera accomplie dimanche 24 Safar 1445, correspondant au 10 septembre 2023, après la prière d’Addohr dans l'ensemble des mosquées du Royaume pour le repos de l'âme des victimes du tremblement de terre qui a secoué le Maroc".

MAP 10/09/2023