Tallinn: Le Maroc remporte le prix du Partenariat pour le Gouvernement Ouvert

Le Maroc a remporté, mercredi à Tallinn, le prix du Partenariat pour le Gouvernement Ouvert (OGP) "Mention Honorable" pour son Programme d'Appui aux Collectivités Territoriales Ouvertes (PACTO).

Cette distinction a eu lieu lors du 8ème Sommet mondial de l'OGP, indique un communiqué de la Direction générale des collectivités territoriales (DGCT), qui précise que l'initiative du PACTO a été lancée par la DGCT fin 2022, dans le cadre de ses missions d’accompagnement des Collectivités Territoriales, en partenariat avec l’Association Impact pour le Développement (IPD) et l’Association des Régions du Maroc (ARM).

Cette initiative, poursuit la même source, a pour objectifs d’institutionnaliser et d’ancrer les principes du Gouvernement Ouvert au niveau des Collectivités Territoriales à savoir la transparence et la redevabilité, l’accès à l’information, la participation citoyenne et la digitalisation.

A cet effet, le Réseau Marocain des Collectivités Territoriales Ouvertes (REMACTO) a été créé et comporte actuellement 66 Collectivités Territoriales dont 12 Régions, 4 Provinces et 50 Communes, dans la perspective d’être élargi à l’ensemble des Collectivités Territoriales.

Selon le communiqué, une plateforme numérique du réseau a été mise en place et constitue un espace d’information et d’échange de bonnes pratiques, mais aussi un espace d’implication et de la participation citoyenne en ligne.

Le sommet mondial de l'OGP, qui a été marqué par la présence de l'Ambassadeur du Maroc en Finlande et en Estonie, Mohamed Achgalou, a connu la participation d'une délégation marocaine de haut niveau constituée, en l'occurrence, par le Gouverneur chargé de la Coopération et la Documentation à la DGCT, Abdelouahhab El Jabri, la Secrétaire Générale du ministère de la Transition Numérique et de la Réforme de l’Administration, Sarah Lamrani, des représentants du ministère de la Justice, des élus et des cadres des Collectivités Territoriales membres de l’OGP local, ainsi que des représentants de la société civile.

La délégation marocaine a ainsi participé à de nombreuses réunions et sessions de cette 8ème édition, dont notamment la réunion ministérielle du Comité de Pilotage de l’OGP où le Maroc a été représenté, en tant que membre depuis 2021, par la Secrétaire Générale du ministère de la Transition Numérique et de la Réforme de l’Administration, qui a tenu aussi plusieurs rencontres avec des pays partenaires et des organisations internationales.

Il s'agit, également, de la session dédiée aux Coalitions OGP national/local, au cours de laquelle, les composantes du programme PACTO ont été présentées conjointement par la DGCT et l’Association IPD.

Cette participation active témoigne de l’engagement du Maroc en faveur de la transparence et de la gouvernance ouverte, note le communiqué, rappelant que le Maroc a adhéré à l’OGP en 2018 et que 3 Collectivités Territoriales (Régions de Tanger-Tétouan-Al Hoceima et de Beni Mellal-Khénifra ainsi que la Commune de Tétouan) ont rejoint l’OGP local en 2020-2022.

(MAP 07.09.2023)