Tenue au Caire d'une réunion ministérielle préparatoire du sommet arabe sur le développement économique et social

Le Comité ministériel arabe chargé du suivi et de la préparation des sommets arabes économiques, sociaux et du développement a tenu, jeudi, une réunion au siège du Secrétariat général de la Ligue arabe au Caire, avec la participation du Maroc.

Le Maroc a été représenté lors de cette réunion par une délégation conduite par l'ambassadeur du Royaume au Caire et Représentant permanent du Maroc auprès de la Ligue arabe, Ahmed Tazi.



Le Sommet arabe sur le développement économique et social, qui se tiendra les 6 et 7 novembre en Mauritanie, examinera un rapport du Secrétaire général de la Ligue arabe sur le travail arabe commun en matière économique, sociale et de développement.



Le sommet discutera également un rapport sur le suivi de la mise en œuvre des résolutions des précédents sommets arabes de développement économique et social, la question de la sécurité alimentaire, l'intégration et les échanges commerciaux arabes, ainsi que les développements de la grande zone de libre-échange arabe.



En outre, il sera question d'examiner du respect des conditions requises pour la création de l'Union douanière arabe, de la Charte arabe d'orientation pour le développement du secteur des moyennes, petites et microentreprises, de la stratégie arabe pour l'énergie durable 2030, du marché commun arabe de l'électricité, de l'initiative pour le tourisme et le patrimoine civilisationnel et culturel des pays arabes et la gestion des déchets solides dans le monde arabe.



Dans une allocution de circonstance, la Secrétaire générale adjointe de la Ligue arabe et Cheffe du Département des affaires sociales, Haifa Abu Ghazaleh a présenté un rapport de synthèse sur les discussions du comité au niveau des hauts fonctionnaires et au niveau du conseil économique et social tenu mercredi et consacré à l'examen du projet d'ordre du jour de la 5ème session du Sommet arabe sur le développement.



Mme Abu Ghazaleh a également passé en revue le projet de résolution relatif à l'ordre du jour de la 5ème session du Sommet arabe sur le développement économique et social.

MAP: 31/08/2023