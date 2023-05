Tenue à Rabat de la 3è édition des "LeaderSHE Talks"

La troisième édition des "LeaderSHE Talks" a été organisée, jeudi à Rabat, sous le thème "Le leadership face au changement : Conjuguer résilience et agilité".

Organisée par le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l'Innovation, en partenariat avec l'Université Mohammed V de Rabat, cette rencontre vise à renforcer les capacités de leadership des femmes parmi les étudiantes et les chercheuses.

Cet événement entre dans le cadre du projet PACTE ESRI 2030, qui ambitionne de constituer un capital humain capable d'accompagner la dynamique de développement au Maroc.

Il s'inscrit également en parfaite harmonie avec les recommandations du nouveau modèle de développement et des priorités du programme gouvernemental relatives à la valorisation du capital humain en général et à l'autonomisation des femmes en particulier.

A cette occasion, le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l'Innovation, Abdellatif Miraoui, a indiqué que cette édition s'inscrit dans le contexte du changement que connaît le système de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation, en passe de renforcer les capacités des étudiantes afin de renforcer leur confiance en soi.

Il a ajouté que l'initiative "LeaderSHE Talks" s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du Plan national d'accélération de la transformation de l’écosystème de l'ESRI (PACTE ESRI 2030), à travers lequel le ministère aspire à mettre à niveau le système d'enseignement supérieur pour être à la hauteur des aspirations des étudiants.

La tenue de cette édition, en plus d'une série de rencontres organisées par le ministère, est susceptible de permettre aux étudiantes en particulier et aux femmes en général d'acquérir les clés de la vie et de la réussite pour renforcer leur présence non seulement aux universités marocaines, mais aussi dans divers horizons et dans tous les secteurs, notamment en matière d’intelligence artificielle et de numérisation, en vue de contribuer au processus de développement qualitatif que connaît actuellement le Royaume, a précisé le ministre.

M. Miraoui a également souligné que l'importance de cette initiative, à travers laquelle le ministère cherche à renforcer les capacités des jeunes femmes, réside dans la création d'un module dans leur cursus de formation afin de participer et faire face à ces mutations.

Pour sa part, le président par intérim de l'Université Mohammed V de Rabat, Farid El Bacha, a estimé que la tenue de cette édition est l’occasion pour l'université d’honorer ses étudiants, appelant à réunir toutes les conditions appropriées pour les étudiants en général et les étudiantes en particulier afin que les femmes et les jeunes femmes au Maroc soient à la pointe des mutations que connaît le Royaume.

Le Royaume, sous la conduite éclairée de SM le Roi Mohammed VI, est en mesure de réaliser tous ses objectifs, concernant notamment les questions ayant trait à l'autonomisation économique et sociale des femmes et la réalisation de l'égalité entre les femmes et les hommes.

Pour sa part, l’entraîneur de l'équipe nationale de football, Walid Regragui a présenté un talk intitulé "Niya, voie du leadership" au cours duquel il a indiqué que sa "présence aujourd'hui pour s’exprimer devant des étudiants est importante pour lui, surtout en présence de nouveaux étudiants qui représentent l'avenir du Maroc".

Il a souhaité aux étudiants de trouver des postes d'emploi de premier plan pour contribuer au rayonnement du Royaume, à l'image de l’exploit de la sélection nationale lors de la Coupe du monde de Qatar 2022.

S'arrêtant sur le succès historique et l'expérience de l'équipe nationale lors du Mondial, il a mis l'accent sur "le rôle de la foi dans la réalisation des exploits et l'atteinte des objectifs escomptés".

"Le Maroc regorge d'énergies prometteuses, de stature internationale et de haut niveau", a-t-il dit, citant son expérience avec les clubs du FUS de Rabat et le Wydad de Casablanca.

L’initiative "LeaderSHE Talks", lancée par le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l'Innovation à l'occasion de la Journée Internationale de la Femme, s'articule autour de trois axes principaux, à savoir l'organisation de sessions de formation pour les étudiantes dans le domaine du "leadership féminin", la création de réseaux pour le partage et l’échange d’expertises, ainsi que la tenue de réunions de dialogue mensuelles, outre la mise en place d’une bibliothèque numérique pour le leadership féminin.

