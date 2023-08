Tourisme: les recettes de voyage en devises grimpent à 47,8 MMDH à fin juin

Les recettes de voyage en devises ont atteint 47,8 milliards de dirhams (MMDH) à fin juin 2023, soit une croissance exceptionnelle de 43% par rapport à la même période en 2019, selon le ministère du Tourisme, de l'Artisanat et de l'Économie sociale et solidaire.

Le mois de juin a fortement contribué à cette performance avec 7,2 MMDH, soit une augmentation de 45% par rapport à juin 2019, indique le ministère dans un communiqué, notant que la productivité de l'industrie touristique continue de croitre de manière significative.



Cette dynamique positive est le résultat de l'augmentation significative des arrivées à fin juin, qui se sont établies à 6,5 millions, soit une croissance de 21% comparativement à la même période de 2019, précise la même source.



"Nous pouvons attribuer ces réalisations records à plusieurs facteurs. Tout d'abord, notre pays connait un Momentum exceptionnel à l'international porté par la Vision Éclairée de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu l'assiste, en matière de Soft Power et l'exposition planétaire lors de la coupe du Monde 2022", s'est félicitée la ministre du Tourisme, de l'Artisanat et de l'Économie sociale et solidaire, Fatim-Zahra Ammor, citée par le communiqué.



Par ailleurs, d'un point de vue sectoriel, les efforts du gouvernement pour soutenir les opérateurs ont été cruciaux, que ce soit par le biais du plan d'urgence de 2 MMDH, la promotion continue ou la mise en œuvre de la feuille de route, notamment le renforcement des liaisons aériennes, a-t-elle relevé.



"Enfin, l'engagement inébranlable des professionnels du secteur, qui ont redoublé d'efforts pour améliorer l'expérience des touristes, a été déterminant dans notre succès", a conclu la ministre.



MAP: 01/05/2023