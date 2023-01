Transport touristique/M. Abdeljalil : le ministère du Transport s’attelle à l'élaboration d'un projet d'amendement du cahier des charges

Le ministre du Transport et de la Logistique, Mohammed Abdeljalil, a indiqué, lundi à Rabat, que son département travaille, en coopération avec les différents acteurs et représentations professionnelles concernés, sur l'élaboration d'un projet d'amendement du cahiers des charges relatif au transport touristique.

Dans le cadre du dialogue sectoriel mené par le ministère depuis décembre 2021 avec les différentes représentations professionnelles du secteur du transport routier, "les représentants et les professionnels de ce secteur ont appelé à réviser le cahier des charges et les conditions d'accès au métier du transport touristique afin de préserver la qualité de cette activité qui est intimement liée au développement du produit touristique national", a affirmé M. Abdeljalil à la Chambre des représentant, en réponse à une question sur "la promotion du transport touristique" posée par le groupe Istiqlalien pour l'unité et l'égalitarisme.



Et de préciser que ce projet d'amendement du cahier des charges reflètera les normes à respecter pour garantir cette qualité, parmi lesquelles la capacité financière par rapport aux véhicules exploités et le professionnalisme du gérant de l'entreprise.



Le cahier des charges relatif à l'exercice de l'activité du transport touristique routier, établi en 2014, est toujours en vigueur dans l'attente d'un accord avec les professionnels sur les nouvelles conditions d'exercice de cette activité, a précisé le ministre.

MAP: 03/01/2023