Travaux du colloque sur "les règles de la Fatwa dans le contexte africain" à marrakech

Les travaux du colloque sur "les règles de la Fatwa dans le contexte africain", organisé par la Fondation Mohammed VI des Ouléma africains, ont débuté samedi à Marrakech.

La séance inaugurale de ce colloque international, qui se tient du 8 au 10 juillet, a été marquée par un message adressé aux participants par Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Amir Al-Mouminine, dont lecture a été donnée par le ministre des Habous et des Affaires islamiques, Ahmed Toufiq.

Ce colloque connaît la participation de plus de 350 oulémas, hommes et femmes, issus de 72 pays d'Afrique, d'Asie, d'Europe et d'Amérique du Sud et représentant les institutions chargées de la Fatwa et les Conseils islamiques supérieurs dans ces pays, ainsi que des présidents et membres des sections de la Fondation Mohammed VI des Ouléma africains dans le continent et d'un parterre d'ouléma et d'alimates du Maroc.

Cette rencontre s'inscrit dans le cadre des efforts déployés par la Fondation Mohammed VI des Ouléma africains, sous la conduite de SM le Roi, Amir Al Mouminine, Président de la Fondation, afin d'unifier l'action et les positions des ouléma africains dans la lutte contre toutes les formes de mystification des zélotes, les allégations mensongères des imposteurs et les interprétations des incultes et de faire des nobles valeurs religieuses un levier de stabilité et de développement dans leurs pays respectifs.

Ce colloque international intervient en application des recommandations du Conseil supérieur de la Fondation Mohammed VI des Ouléma africains, qui avait tenu sa 4ème session les 19 et 20 octobre 2022 à Fès, concernant l'organisation de colloques traitant de la pratique de la Fatwa en Afrique.

Un riche programme ponctuera les travaux de ce colloque, traitant notamment de l’authentification conceptuelle et de l’ancrage scientifique de la Fatwa, des normes et principes scientifiques de la Fatwa et de la réalité de la Fatwa dans le contexte africain.

(map 08/07/2023)