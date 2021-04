Travaux du Conseil de gouvernement du 08 avril 2021

Covid-19: Prolongation de l'état d'urgence sanitaire jusqu’au 10 mai

Le Conseil de gouvernement, réuni jeudi à Rabat par visioconférence sous la présidence du Chef du gouvernement Saad Dine El Otmani, a décidé de prolonger l’état d’urgence sanitaire sur l’ensemble du territoire national jusqu’au 10 mai 2021, et ce dans le cadre des efforts de lutte contre la propagation de la pandémie du nouveau coronavirus (Covid-19).

Ainsi, le Conseil a approuvé le projet de décret n° 2.21.132 relatif au prolongement de la période de validité de l’état d’urgence sanitaire sur l’ensemble du territoire national présenté par le ministre de l’Intérieur, a indiqué M. Saaid Amzazi, ministre de l’Éducation nationale, de l'Enseignement supérieur, de la Formation professionnelle et de la Recherche scientifique, Porte-parole du gouvernement dans un communiqué lu lors d’un point de presse tenu au terme du Conseil.

"Dans un souci des pouvoirs publics de continuer à assurer l’efficacité des mesures et dispositions prises pour faire face à la propagation de la pandémie du +Covid 19+, ce projet de décret vise à étendre la période de validité de l’état d’urgence sanitaire sur l’ensemble du territoire national du samedi 10 avril 2021 au lundi 10 mai 2021 à 18:00 heures", a ajouté M. Amzazi.



Parlement : Adoption en Conseil de gouvernement d'un projet de décret portant clôture de la session extraordinaire des deux Chambres

Le Conseil de gouvernement, réuni jeudi à Rabat par visioconférence, a adopté un projet de décret relatif à la clôture de la session extraordinaire de la chambre des représentants et de la chambre des conseillers du parlement.

Présenté par le ministre d’Etat chargé des droits de l'Homme et des Relations avec le parlement, ce projet de décret (n° 2.21.218) porte sur la clôture de la session extraordinaire des deux chambres du parlement, tenue depuis mardi 02 mars 2021, conformément au décret n° 2.21.124 adopté le 26 février 2021, et aux dispositions de l'alinéa 2 de l'article 66 de la Constitution, après approbation par les deux chambres de tous les projets de textes figurant à l'ordre du jour de cette session extraordinaire, a indiqué M. Saaid Amzazi, Porte-parole du gouvernement dans un communiqué lu lors d’un point de presse tenu à l'issue du Conseil.

Le Conseil de gouvernement entame l'examen de deux projets de décret relatifs aux modalités d'application du Régime collectif d'allocation de retraite



Le Conseil de gouvernement a entamé, jeudi lors d'une réunion par visioconférence, l’examen de deux projets de décret relatifs aux modalités d'application du Régime collectif d'allocation de retraite.



Le premier projet de décret n°2.20.935 modifie et complète le décret n°2.77.551 du 4 octobre 1977 fixant les modalités d'application du Régime collectif d'allocation de retraite (régime général), a indiqué M. Saaid Amzazi, Porte-parole du Gouvernement, dans un communiqué lu lors d’un point de presse tenu au terme du Conseil.



Le deuxième projet de décret n°2.20.936, lui, modifie et complète le décret n°2.92.927 du 7 janvier 1993 fixant les modalités d'application du Régime collectif d'allocation de retraite (régime complémentaire), a ajouté M. Amzazi.

L'examen des deux projets de décret se poursuivra lors d'une prochaine réunion du Conseil de gouvernement, a-t-il fait savoir.

Le Conseil de gouvernement adopte un projet de loi modifiant et complétant les lois 17.95 et 5.96

Le Conseil de gouvernement, réuni jeudi par visioconférence sous la présidence du chef du gouvernement, Saad Dine El Otmani, a approuvé le projet de loi n°19.20 modifiant et complétant la loi n° 17.95 relative aux sociétés anonymes et la loi n°5.96 relative à la société en nom collectif, la société en commandite simple, la société en commandite par actions, la société à responsabilité limitée et la société en participation.



Ce projet de loi, présenté par le ministre de l'Industrie, du Commerce et de l'Economie verte et numérique, a été élaboré dans le cadre de la modernisation et de l'amélioration de l'arsenal juridique régissant les sociétés en vue d'améliorer le climat des affaires et de relancer l'investissement, ainsi qu'en application des Hautes orientations de SM le Roi Mohammed VI à l'occasion de la Conférence Internationale sur la Justice et l'Investissement tenue à Marrakech en 2019, a indiqué le ministre de l'Éducation nationale, de l'Enseignement supérieur, de la Formation professionnelle et de la Recherche scientifique, Porte-parole du gouvernement, Saaid Amzazi, dans un communiqué lu lors d’un point de presse tenu au terme du Conseil.



Le projet de loi n° 19.20 vise principalement à assurer une représentation équilibrée des femmes et des hommes dans les organes de gestion et de gouvernance des sociétés anonymes, créer une nouvelle forme de société anonyme dénommée "société par actions simplifié" et à améliorer la capacité de financement des sociétés anonymes en facilitant l'accès aux emprunts obligataires.

Ce texte a aussi pour objectifs la mise en place d'un système de rotation des auditeurs et l'élargissement du champ d'application des dispositions permettant la tenue de réunions des organes de direction de la société anonyme par voie de conférence audiovisuelle pour inclure les décisions prises par ces organes.

Secrétaire général du gouvernement: Le Conseil du gouvernement a approuvé 940 textes entre avril 2017 à avril 2021



Le Conseil du gouvernement a approuvé, sur la période allant d'avril 2017 à avril 2021, un total de 940 textes dont 263 projets de loi, 140 conventions et 537 lois organiques, a indiqué le Secrétaire général du gouvernement, Mohammed Hajoui, jeudi lors d'un Conseil du gouvernement réuni en visioconférence sous la présidence du Chef du gouvernement, Saad Dine El Otmani. M. Hajoui, qui présentait un exposé sur les travaux des 200 Conseils du gouvernement tenus entre avril 2017 et avril 2021, a passé en revue les différents aspects des activités du Conseil au cours de cette période, notamment les activités législatives et réglementaires relatives au Conseil, a indiqué le ministre de l’Éducation nationale, de la Formation professionnelle, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Porte-parole du gouvernement, M. Saaid Amzazi, dans un communiqué lu lors d’un point de presse tenu à l’issue du Conseil.



Le Secrétaire général du gouvernement a souligné le rôle central du Conseil de gouvernement au regard du système constitutionnel adopté par le Maroc en 2011, rappelant, à cet égard, son propre exposé similaire lors de la tenue du 100-ème Conseil du gouvernement à la fin du mois d'avril 2019. S'agissant de l'action législative et réglementaire, le nombre de projets de textes approuvés par le Conseil du gouvernement lors de ses 200 séances s'élève à 940, dont 263 projets de loi, 140 conventions et 537 lois organiques. L'exposé de M. Hajoui a également fourni des données précises sur les domaines couverts par ces textes. Il s'agit, a-t-il précisé, de sept axes principaux, à savoir la consécration des grands choix sociaux de l’État en application des Hautes orientations royales en la matière, visant à renforcer la résilience de l'économie nationale, accompagner le secteur privé et promouvoir le climat des affaires. Concernant l’état d'urgence sanitaire, l'exposé a souligné que sa gestion a nécessité la promulgation de 13 lois, cinq décrets-loi, 38 lois organiques, dix décrets portant approbation d'accords de prêts et de garanties de prêt et 29 décisions.



Quant aux conventions internationales, elles s'élèvent à 140, dont 26 conventions multilatérales et 114 conventions bilatérales, a relevé M. Hajoui, soulignant que ces chiffres témoignent de la dynamique et de la profondeur de l'action menée par la diplomatie marocaine sous Hautes directives royales. En ce qui concerne les nominations à de hautes fonctions, le responsable a indiqué que le Conseil de gouvernement a approuvé 610 nominations au sein des différents départements de l’État et établissements publics, soulignant que la révision du cadre juridique relatif aux nominations aux hautes fonctions est actuellement en cours d'étude.



Le Conseil a suivi 131 exposés et 123 déclarations correspondant en général aux politiques publiques et sectorielles.



Le Secrétaire général du gouvernement a affirmé que le mandat gouvernemental actuel est l'un des plus riches en termes de diversité et d'exhaustivité des projets législatifs ordonnés par Sa Majesté le Roi, lesquels ont touché l'ensemble des secteurs vitaux sans exception.

