Travaux du Conseil de gouvernement du 18/02/2021

Le Conseil de gouvernement approuve des nominations à de hautes fonctions

Le Conseil de gouvernement, réuni jeudi par visioconférence sous la présidence du Chef du gouvernement, Saad Dine El Otmani, a approuvé des propositions de nomination à de hautes fonctions, conformément aux dispositions de l'article 92 de la Constitution.

Ainsi, au niveau du ministère de l'Intérieur, Mme Nejma El Houda Bouamama et M. Jalal Benhayoun ont a été nommés respectivement directrice du Centre régional d'investissement de Rabat-Salé-Kénitra et directeur du Centre régional d'investissement de Tanger-Tétouan-Al Hoceima, a indiqué le ministre de l'Éducation nationale, de la Formation professionnelle, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, porte-parole du gouvernement, Saaid Amzazi, dans un communiqué lu lors d’un point de presse tenu à l'issue du Conseil.

Au ministère des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, M. Mohamed Hicham Bensoltan a été nommé directeur de la Fondation Mohammed VI pour la promotion des œuvres sociales des fonctionnaires et agents du ministère des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger.

En ce qui concerne le ministère de l’Éducation nationale, de la Formation professionnelle, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique - Département de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique-, M. Jamal Zahi a été nommé au poste de doyen de la Faculté d'économie et de gestion relevant de l'Université Hassan 1er de Settat.

Pour ce qui est du ministère de l'Industrie, du Commerce et de l’Économie Verte et Numérique, M. Rabii Taoufik a été nommé directeur des activités industrielles diverses, alors qu'au niveau du ministère de l’Équipement, du Transport, de la Logistique et de l'Eau, M. Abdellah Ismaili a été désigné directeur de la stratégie, du financement et de la coopération et M. Ibrahim El Messaoudi au poste de directeur des prévisions et recherches météorologiques.

Concernant le ministère du Tourisme, de l'Artisanat, du Transport aérien et l’Economie sociale, M. Tarik Talbi a été nommé directeur du transport aérien à la direction générale de l'aviation civile (Département du Transport aérien), alors que Mme Hasna Zarrouk a été désignée directrice de la stratégie et de la coopération (Département du Tourisme).

Le Conseil de gouvernement adopte un projet de décret instituant une caisse nationale de retraites et d'assurances

Le conseil de gouvernement, réuni jeudi par visioconférence, sous la présidence du chef du gouvernement, Saad Dine El Otmani, a examiné et adopté le projet de décret N° 2.21.06 concernant la mise en œuvre de certaines dispositions du Dahir N° 1.59.301 du 27 octobre 1959 instituant une caisse nationale de retraites et d'assurances.

Présenté par le ministre de l'Économie, des Finances et de la Réforme administrative, ce projet vise à désigner l'autorité gouvernementale chargée des finances comme étant le département concerné par la loi susmentionnée, a souligné le ministre de l'Éducation nationale, de la Formation professionnelle, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, porte-parole du gouvernement, M. Saaid Amzazi, dans un communiqué lu lors d'un point de presse à l'issue de ce conseil.

Le projet de décret vise également, ajoute le ministre, à définir les conditions d'assurance autorisées par la Caisse nationale des retraites et d'assurances, relatives aux tarifs d'assurance agrées par la Caisse nationale de retraites et d'assurances, et à déterminer la contribution de l'assuré aux prestations techniques et bénéfices financiers que réalise la Caisse nationale de retraites et d'assurances par la cotisation de l'assurance autorisée.

Il définit aussi les informations et éléments à inclure dans les contrats d'assurance individuelle et collective ainsi que les informations qui doivent être communiquées à l'assuré par la Caisse nationale de retraites et d'assurances.

Ce décret précise également les canaux qui peuvent être utilisés par la Caisse pour payer les compensations et collecter les contributions et les capitaux constituant ses revenus, a ajouté M. Amzazi.

Le Conseil de gouvernement approuve un projet de loi relatif au processus électoral

Le Conseil de gouvernement, réuni jeudi par visioconférence sous la présidence du Chef du Gouvernement Saad Dine El Otmani, a approuvé le projet de loi n° 10.21 modifiant et complétant la loi n° 57.11 relative aux listes électorales générales, aux opérations de référendums et à l'utilisation des moyens audiovisuels publics lors des campagnes électorales et référendaires.

Présenté par le ministre de l'Intérieur, le texte fixe les délais relatifs respectivement aux nouvelles demandes d’inscription et les demandes de transfert d’inscription sur les listes électorales générales, aux réunions des Commissions administratives, au dépôt des tableaux rectificatifs, à la communication des décisions des Commissions aux personnes concernées, ainsi qu’à la date d’arrêt des listes électorales générales, a indiqué M. Saaid Amzazi, Porte-parole du gouvernement, dans un communiqué lu lors d'un point de presse tenu à l'issue du Conseil.

Le projet de loi, a-t-il ajouté, comprend également des dispositions qui encouragent les citoyens ayant obtenu leur Carte nationale d'identité électronique pour la première fois, en particulier les jeunes, à s'inscrire sur les listes électorales générales.

Le ministre a souligné qu’en réponse aux demandes des partis politiques concernant l’abrogation de la disposition interdisant l'utilisation de certains symboles nationaux dans la campagne électorale qui conduit dans certains cas à l'annulation des élections, le projet de loi propose de lever l'interdiction actuellement stipulée de l'utilisation de l'hymne national et du portrait officiel de Sa Majesté le Roi installé dans les salles accueillant les réunions électorales à l'occasion des campagnes électorales.

D'autre part, le projet de loi prévoit de nouvelles dispositions permettant l'activation du fonds de soutien pour promouvoir la représentativité des femmes au profit des porteurs de projets de sensibilisation et de formation dans les domaines liés aux élections régionales et à la Chambre professionnelle, avec ce que cela exige au niveau de l’abrogation de l'article 288 de la loi n° 97-9 formant Code électoral.

Adoption en Conseil de gouvernement d'un projet de loi sur le code électoral des chambres professionnelles

Le Conseil de gouvernement, réuni jeudi par visioconférence sous la présidence du Chef du gouvernement, Saad Dine El Otmani, a approuvé le projet de loi n 11-21 complétant et modifiant la loi n 9-97 formant code électoral et organisation de la révision exceptionnelle des listes électorales des chambres professionnelles.

Présenté par le ministre de l’Intérieur, le projet de loi propose un mécanisme spécial pour garantir la représentativité des femmes dans les chambres d’agriculture, de commerce et de services et les chambres d’artisanat et de pêche maritime, tout en prenant en compte la spécificité du mode de scrutin adopté pour l’élection des membres de ces chambres, a indiqué M. Saaid Amzazi, Porte-parole du gouvernement dans un communiqué lu lors d’un point de presse tenu au terme du Conseil de gouvernement.

Le projet fixe aussi les dates et les délais relatifs à la révision exceptionnelle des listes électorales des chambres professionnelles et les dates d’arrêt définitif des listes après révision en vertu d’un décret.

Adoption en Conseil de gouvernement de deux projets de décret portant renouvellement des licences accordées aux sociétés +Cinecom S.A+ et +Gulfsat Maghreb+

Le Conseil de gouvernement, réuni jeudi par visioconférence sous la présidence du Chef du gouvernement, Saad Dine El Otmani, a adopté deux projets de décret portant renouvellement des licences accordées aux sociétés +Cinecom S.A+ et +Gulfsat Maghreb+.

Présentés par le ministre de l'Industrie, du Commerce et de l'Économie Verte et Numérique, les projets de décret N 2.21.78 et N 2.21.79 visent à renouveler les licences accordées par l'Agence nationale de réglementation des télécommunications (ANRT) aux sociétés +Cinecom S.A+ et +Gulfsat Maghreb+ pour l’établissement et l’exploitation d’un réseau public de télécommunications par satellites de type VSAT, selon les dispositions règlementaires en vigueur, a indiqué M. Saaid Amzazi, Porte-parole du gouvernement dans un communiqué lu lors d’un point de presse tenu au terme du Conseil de gouvernement.

MAP 18/02/2021