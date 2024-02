Travaux du Conseil de gouvernement du jeudi 01.02.2024

Adoption d'un projet de décret portant création de commissions locales de lutte contre la violence dans les enceintes sportives:

Le Conseil de gouvernement, réuni jeudi, a approuvé le projet de décret n°2.23.155 portant création des commissions locales pour la lutte contre la violence dans les enceintes sportives.

Présenté par le ministre de l'Éducation nationale, du Préscolaire et des Sports, Chakib Benmoussa, ce projet s'inscrit dans le cadre de la mise en oeuvre des dispositions de l’article 308-19 de la loi n°09.09 complétant le code pénal en ce qui concerne les actes de violence commis lors des rencontres sportives, qui confie à l’autorité gouvernementale chargée des sports, aux fédérations et aux clubs sportifs et à la commission locale chargée de lutter contre la violence au sein des enceintes sportives ainsi qu'aux autorités et forces publiques et aux officiers de la police judiciaire, chacun en ce qui le concerne, d’appliquer les jugements rendus par le tribunal relatifs à l’interdiction d’assister aux compétitions et manifestations sportives, a indiqué le ministre délégué chargé des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement, Mustapha Baitas, lors d’un point de presse à l’issue du Conseil.

Le ministre a expliqué, dans ce sens, que ce projet de décret vise à assurer la coordination entre les différents acteurs opérant dans le domaine de la lutte contre la violence dans les stades au niveau territorial, et à définir la composition de la commission locale de lutte contre les actes de violence au sein des enceintes sportives qui comprend des représentants provinciaux des autorités gouvernementales compétentes et les parties chargées d’intervenir dans la lutte contre les actes de violences commis lors des manifestations sportives, ainsi que les attributions de ladite commission.

Le projet de décret porte également sur les dispositions définissant les modalités de la tenue des réunions de ladite commission, de déroulement de ses travaux et de prise de décisions. Le texte confie le secrétariat de la commission locale à l’autorité gouvernementale chargée des sports tout en fixant les missions qui lui sont attribuées, a-t-il ajouté.

Adoption de deux projets de décret relatifs aux sociétés régionales multiservices:

Le Conseil de gouvernement, réuni jeudi à Rabat, a adopté deux projets de décret relatifs aux sociétés régionales multiservices, présentés par le ministre de l'Intérieur, Abdelouafi Laftit.

Le premier projet de décret N°2.23.1033 portant application de l'article 2 de la loi N°83.21 sur les sociétés régionales multiservices vise à créer des entreprises régionales multiservices, à l’initiative de l’État, au niveau de chaque région du Royaume, a indiqué le Porte-parole du gouvernement, Mustapha Baitas.

Le dernier paragraphe de l’article 2 prévoit la création de ces sociétés d'une façon progressive, tout en renvoyant à un décret afin d’arrêter la liste des régions au niveau desquelles les entreprises régionales multiservices seront créées à chaque étape, et ce, jusqu'à l'achèvement de la création des dites sociétés au niveau de toutes les régions du Royaume, a précisé M.Baitas.

Concernant le deuxième projet de décret N°2.23.1035 portant application de l’article 14 de la loi N°83.21, il prévoit le transfert des biens immobiliers et mobiliers relevant de l'Office national de l'électricité et de l'eau potable (ONEE), dédiés aux installations de distribution de l'eau, de l'électricité et de l'assainissement liquide aux collectivités, dans l’éventualité où ces dernières concluent un contrat de gestion avec l’entreprise régionale multiservices, a-t-il ajouté.

Ce projet de décret a pour objectif de déterminer les modalités opérationnelles pour faire l’inventaire et transporter ces biens mobiliers et immobiliers, ainsi que de fixer les modalités d'indemnisation de l’ONEE, d'après M.Baitas.

Le Conseil de gouvernement approuve un projet de décret relatif aux hydrocarbures:

Le Conseil de gouvernement a approuvé jeudi le projet de décret n° 2.23.962 modifiant et complétant le décret n°2.72.513 (7 avril 1973) pris pour l'application du dahir portant loi n°1-72-255 (22 février 1973) sur l'importation, l'exportation, le raffinage, la reprise en raffinerie et en centre emplisseur, le stockage et la distribution des hydrocarbures, présenté par la ministre de la Transition énergétique et du Développement durable, Leila Benali.

Ce projet de décret vise à modifier et compléter les dispositions du décret n° 2.72.513 en vue d'identifier les pièces à fournir pour les demandes d'autorisation de création, de cession, de transfert ou d'extension de raffineries d'hydrocarbures, d'ateliers de traitement et de conditionnement des hydrocarbures raffinés, de centres emplisseurs des gaz de pétrole liquéfiés, ainsi que les mesures nécessaires à l’exploitation de ces installations, a indiqué le ministre délégué chargé des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement, Mustapha Baitas, lors d'un point de presse à l'issue du Conseil.

Le même texte de loi a pour objectifs la simplification et la dématérialisation des procédures, la réduction des délais de gestion des dossiers d'investissement et l'établissement de la liste des pièces que le conducteur du moyen de transport utilisé doit détenir pour le transport des produits pétroliers liquides ou des gaz de pétrole liquéfiés, a-t-il ajouté.

Le Conseil de gouvernement approuve des propositions de nomination à des fonctions supérieures:

Le Conseil de gouvernement a approuvé, jeudi, des propositions de nomination à des fonctions supérieures, conformément aux dispositions de l'article 92 de la Constitution.

Au niveau du ministère de la Santé et de la Protection sociale, M. Imad Belaaraidia a été nommé directeur de l'Institut supérieur des professions infirmières et techniques de santé de Laâyoune, a indiqué le ministre délégué chargé des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement, M. Mustapha Baitas, lors d'un point de presse à l'issue du Conseil.

En ce qui concerne le ministère de l'Aménagement du territoire national, de l'Urbanisme, de l'Habitat et de la Politique de la ville, Mmes Mahassine Baraka, Soraya Khalil et Badria Benjelloun ont été nommées, respectivement directrice de l'Agence Urbaine de Tanger, directrice des affaires techniques et des relations avec la profession et directrice de l'urbanisme.

Au niveau du ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication - département de la Communication, M. Hassan Jarachi, a été nommé directeur des ressources humaines et financières.

Au niveau du ministère de la Transition numérique et de la Réforme de l’Administration - Direction Générale de la Transition Numérique, M. Driss Lemjaouri a été nommé directeur des écosystèmes et de l’entreprenariat digital.

S'agissant du ministère de l'Éducation nationale, du Préscolaire et des Sports - Département de l’Éducation nationale, M. Mohamed Aderdour a été nommé directeur des ressources humaines et de la formation des cadres.

(MAP 01.02.2024)