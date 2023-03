Travaux du Conseil de gouvernement du jeudi 02 mars 2023

Adoption d'un projet de décret relatif à la simplification des procédures et formalités administratives

Le Conseil de gouvernement, réuni jeudi à Rabat, a adopté le projet de décret N° 2.22.141 relatif à l'application de certaines dispositions de la loi N° 55.19 sur la simplification des procédures et formalités administratives concernant les actes administratifs délivrés par les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs instances.

Présenté par le ministre de l’Intérieur, ce texte de loi entre dans le cadre de l’application de certaines dispositions de la loi N° 55.19, en ce qui concerne les actes administratifs délivrés par les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs instances, sachant que la loi précitée a prévu des dispositions spéciales pour ce genre d'actes qui sont les plus demandées par les usagers, a indiqué le porte-parole du gouvernement, Mustapha Baitas, lors d’un point de presse à l’issue du Conseil de gouvernement.

Le même texte s’inscrit dans le cadre de l’engagement et l'implication du ministère de l’Intérieur pour la mise en œuvre du chantier de la simplification des procédures et formalités administratives, en particulier les actes administratifs délivrés par les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs instances, a noté M. Baitas. Le projet de décret a pour objectif d'arrêter la liste d'actes administratifs relatifs aux collectivités territoriales, leurs groupements et leurs instances et considère que le silence gardé par l’administration après expiration des délais impartis vaut accord, a-t-il expliqué. Ledit projet vise aussi à définir le modèle d'attestation du silence de l’administration qui est interprété comme un accord, lequel document est établi, selon le cas, par le wali de la région ou par le gouverneur de la préfecture ou de la province, a-t-il ajouté.

Il s’agit également, a poursuivi M. Baitas, d’orienter les usagers, à travers le portail national des procédures et des formalités administratives, vers les plateformes électroniques disponibles réservées aux décisions administratives délivrées par les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs instances.

Par ailleurs, le texte juridique contient des dispositions renvoyant à un arrêté du ministre de l’Intérieur fixant les délais maximums de traitement des demandes des actes administratifs délivrés par les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs instances, la liste des actes administratives délivrés par les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs instances, concernées par la prorogation du délai légal aux fins de réaliser une expertise technique ou une enquête publique, ainsi que la liste des documents et pièces composant le dossier de demande d'actes administratifs délivrés par les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs instances, en cas de nécessité.

Le même texte de loi renvoie, en ce qui concerne les actes administratifs délivrés par les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs instances, dont le traitement nécessite l'intervention d'une autre administration, à des décisions communes de l’autorité gouvernementale chargée de l’Intérieur et de l’autorité gouvernementale compétente, en vue de fixer les délais nécessaires pour chaque intervenant.

Approbation des propositions de nomination à de hautes fonctions

Le Conseil de gouvernement, réuni jeudi sous la présidence du chef du gouvernement, Aziz Akhannouch, a approuvé des propositions de nomination à de hautes fonctions, conformément à l'article 92 de la Constitution.

Lors d'un point de presse tenu à l'issue du Conseil de gouvernement, le ministre délégué chargé des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement, Mustapha Baïtas, a précisé qu'au ministre de la Solidarité, de l'Insertion Sociale et de la Famille, Hania Lamrani Alaoui, a été nommée inspectrice générale, et au niveau du ministère de l'Équipement et de l'Eau, Abdelilah Rifaï a été nommé directeur des affaires administratives et juridiques.

Au ministère du Tourisme, de l'Artisanat, de l’Économie Sociale et Solidaire- Département du tourisme, Moncef Taibi a été nommé à la tête de la Direction de la Réglementation, du Développement et de la Qualité, tandis que Rachid Ouadifi a été nommé directeur de la coopération et de la communication au niveau du ministère de la Justice, a-t-il poursuivi.

Le Conseil a également approuvé au niveau du ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l'Innovation, la nomination de Mustapha Ijjaali en tant que président de l'Université Sidi Mohamed Ben Abdellah de Fès, a fait savoir M. Baitas.

Au niveau du ministère du transport et de la logistique, Noureddine Dib a été nommé comme inspecteur général alors qu'au niveau du ministère de l'Aménagement du Territoire National, de l'Urbanisme, de l'Habitat et de la Politique de la Ville, Lahoucine Aït ElHaj, a été nommé directeur général de la Fondation des oeuvres sociales de ce ministère.

(map 02/03/2023)