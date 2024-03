Travaux du Conseil de gouvernement du jeudi 07 mars 2024

Le Conseil de gouvernement adopte un projet de décret relatif à la qualité et la sécurité sanitaire du sel alimentaire:

Le Conseil de gouvernement, réuni jeudi à Rabat, a adopté le projet de décret n°2.22.831 relatif à la qualité et la sécurité sanitaire du sel alimentaire. Présenté par le ministre de l’Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et Forêts, Mohamed Sadiki, ce projet intervient compte tenu du développement du marché du sel alimentaire, notamment l'apparition de nouveaux types de sels tels que le sel allégé, le sel d'assaisonnement, et les difficultés technologiques liées à l'iodation de la fleur du sel et du gros sel, a indiqué le ministre délégué chargé des Relations avec le parlement, porte-parole du gouvernement, Mustapha Baitas. Il s'inscrit également dans le cadre de l'application des décisions du ministère de la Santé de généraliser l'iodation du sel utilisé comme ingrédient dans les produits alimentaires fabriqués localement ou importés, a-t-il poursuivi lors d'un point de presse à l’issue du Conseil de gouvernement. Dans ce sillage, il a souligné qu'il a été jugé opportun de réviser la réglementation en vigueur en large concertation avec les départements ministériels et les professions concernées.

En outre, le ministre a relevé que ledit décret fixe les conditions à même d'assurer la qualité et la sécurité sanitaire du sel alimentaire, conformément aux dispositions des articles 5 et 8 de la loi n°28-07 relative à la sécurité sanitaire des produits alimentaires.

Le Conseil de gouvernement examine un accord de coopération entre le Maroc et le Sultanat d'Oman dans le domaine du transport maritime et des ports:

Le Conseil de gouvernement a examiné jeudi l'accord de coopération dans le domaine du transport maritime et des ports, signé le 4 juillet 2023 à Rabat, entre le Royaume du Maroc et le Sultanat d'Oman, ainsi que le projet de loi n° 39.23 approuvant ledit accord.

Les deux textes ont été présentés par le Secrétaire général du gouvernement, Mohamed Hajoui, au nom du ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, Nasser Bourita, a indiqué le ministre délégué chargé des Relations avec le parlement, porte-parole du gouvernement, Mustapha Baitas, lors d'un point de presse à l'issue du Conseil.

L'accord de coopération, a-t-il précisé, vise à mettre en œuvre la contribution des deux parties au développement des relations économiques et commerciales, ainsi que des activités maritimes, en vue de développer, faciliter et organiser le transport maritime commercial entre les deux pays, et utiliser leurs ports et leurs flottes maritimes nationales pour la réalisation du développement commun.

Il a également pour objectif d’encourager les compagnies maritimes, d'organiser les opérations de transport maritime et de faciliter l'échange d'expertise dans les domaines des nouvelles technologies, outre la promotion de la coopération entre les deux pays dans les travaux relatifs aux activités et services portuaires, à la maintenance des navires, ainsi qu'à la sûreté et la sécurité portuaires, et à la protection de l'environnement au sein du port.

Le Conseil de gouvernement approuve des propositions de nomination à des fonctions supérieures:

Le Conseil de gouvernement a approuvé, jeudi, des propositions de nomination à des fonctions supérieures, conformément aux dispositions de l’article 92 de la Constitution.

Au ministère de l'Éducation nationale, du préscolaire et des sports -Département de l’éducation nationale-, MM. Ali Lahlou et Sidi Mohamed Abit ont été respectivement nommés directeur du Centre régional des métiers de l’éducation et de la formation de Laâyoune Sakia-El Hamra, et directeur du Centre régional des métiers de l'éducation et de la formation de Dakhla-Oued Eddahab, a indiqué le ministre délégué chargé des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement, Mustapha Baitas, lors d'un point de presse à l'issue de réunion du conseil.

Le conseil a également donné son aval à la nomination de Mme Leila Bilrha en tant qu'inspectrice générale du ministère de l'Inclusion économique, de la petite entreprise, de l'emploi et des compétences -Département de l'Inclusion économique, de la Petite entreprise, de l'Emploi, a-t-il ajouté.

Au niveau du ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l'Innovation, MM. Tarik Sqalli Houssaini et Abderrahim Lahrach ont été respectivement désignés doyen de la Faculté de médecine, de pharmacie et de médecine dentaire de Fès et directeur de l'Ecole nationale des sciences appliquées de Fès.

A été aussi approuvée la nomination de M. Abdesslam Nadah au poste de directeur de la planification au sein du Haut commissariat au Plan.

(MAP 07 Mars 2024)