Travaux du conseil de gouvernement du jeudi 15 février 2024

Le Conseil de gouvernement adopte un projet de décret instituant un régime de couverture des conséquences d’événements catastrophiques:

Le Conseil de gouvernement, réuni jeudi, a adopté le projet de décret n°2.24.1 modifiant et complétant le décret n°2.18.785 du 23 Chaabane 1440 (29 avril 2019) pris pour l’application de la loi n°110.14 instituant un régime de couverture des conséquences d’événements catastrophiques et modifiant et complétant la loi n°17-99 portant code des assurances.

Présenté par la ministre de l’Economie et des Finances, Nadia Fettah, ce projet intervient en application de la loi n°110.14 précitée, qui stipule l’obligation de déclarer la survenance de l’événement catastrophique en vertu d’une décision administrative prise par le Chef du gouvernement, identifiant notamment les zones sinistrées, la date et la durée de la catastrophe faisant l’objet de la déclaration, a indiqué le ministre délégué chargé des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement, Mustapha Baitas, lors d’un point de presse à l’issue du Conseil.

Ce projet de décret vise à intégrer des dispositions concernant la détermination de la durée maximale d’une catastrophe en fonction de sa nature, ainsi qu’à considérer tout événement se produisant après cette période comme une nouvelle catastrophe, conformément aux normes internationales en vigueur, a-t-il expliqué.

Et de préciser que cette modification permettra au marché national de l’assurance de transférer les risques couverts par le système de couverture des conséquences des événements catastrophiques vers le marché de la réassurance étrangère dans les meilleures conditions, notamment compte tenu de l’augmentation de la fréquence et de l’intensité des catastrophes naturelles.

Le projet de décret comprend également un ensemble de dispositions visant à améliorer le fonctionnement du régime de couverture des conséquences des événements catastrophiques.

Le Conseil de gouvernement adopte un projet de décret instituant une indemnité complémentaire d’inspection au profit des inspecteurs du ministère de l’Éducation nationale:

Le Conseil de gouvernement, réuni jeudi, a approuvé le projet de décret portant création d’une indemnité complémentaire d’inspection au profit des inspecteurs du ministère de l’Éducation nationale, présenté par le ministre de l’Éducation nationale, du Préscolaire et des Sports, Chakib Benmoussa.

Il s’agit du projet de décret n° 2.24.167 modifiant le décret n° 2.02.857 du 8 Dhu al-Hijjah 1423 (10 février (2003) portant création d’une indemnité complémentaire d’inspection au profit des inspecteurs du ministère de l’Éducation nationale.

Ce projet de décret vise à modifier et compléter le décret n° 2.02.857 relatif à l’institution d’une indemnité complémentaire d’inspection au profit des inspecteurs du ministère de l’Éducation nationale, a indiqué le ministre délégué chargé des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement, Mustapha Baitas, lors d’un point de presse à l’issue du Conseil de gouvernement.

La mise en place de cette indemnité complémentaire se fera à travers la révision des montants des indemnités supplémentaires accordées aux cadres de l’autorité d’inspection, de surveillance, de suivi et d’évaluation, dans le but de renforcer l’implication de cette autorité dans l’encadrement et l’accompagnement de la mise en œuvre de la réforme éducative, a ajouté le ministre délégué.

Le conseil de gouvernement adopte un projet de décret sur les indemnités allouées aux personnels du ministère de l’Éducation nationale:

Le Conseil de gouvernement, réuni jeudi à Rabat, a adopté le projet de décret n°2.24.141 édictant diverses mesures relatives aux indemnités allouées aux personnels du ministère de l’Éducation nationale.

Présenté par le ministre de l’Éducation nationale, du préscolaire et des sports, Chakib Benmoussa, ce projet vise à réviser les montants des indemnités complémentaires accordées aux professeurs agrégés de l’éducation et de la formation, a indiqué le porte-parole du gouvernement, Mustapha Baitas, lors d’un point de presse à l’issue du conseil de gouvernement.

Ce projet de décret vise à revoir les montants mensuels destinés à indemniser les charges administratives assignées aux cadres administratifs travaillant dans les établissements d’éducation et d’enseignement public, a précisé M. Baitas.

Le texte juridique a aussi pour objectif de confier une indemnité complémentaire à certaines catégories de fonctionnaires du ministère et d’augmenter le montant des indemnités sur les heures supplémentaires allouées aux cadres de l’enseignement, toutes catégories confondues, a-t-il ajouté.

Le Conseil de gouvernement approuve un projet de décret relatif à la supervision de l’organisation de certains examens et concours au ministère de l’Éducation nationale:

Le Conseil de gouvernement, réuni jeudi, a approuvé le projet de décret n° 2.23.827 relatif à la supervision de l’organisation de certains examens et concours au niveau du ministère de l’Éducation nationale.

Présenté par le ministre de l’Éducation nationale, du Préscolaire et des Sports, Chakib Benmoussa, ce projet de décret vise à réglementer les différentes opérations et mesures relatives à l’organisation des examens scolaires, des examens pour l’obtention du diplôme de technicien supérieur, des examens d’aptitude professionnelle, des olympiades nationales et internationales et du concours général des sciences et techniques, ainsi que du concours d’agrégation de l’enseignement secondaire, a indiqué le ministre délégué chargé des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement, Mustapha Baitas, lors d'un point de presse à l'issue du Conseil.

Aux termes de ce texte, il sera procédé à la création, à titre annuel, de commissions spécialisées et de commissions de correction, de soutien et de délibération aussi bien au niveau national, régional que provincial selon le cas, a expliqué M. Baitas. Le projet de décret définit, en outre, les missions, la composition, les modalités et les mécanismes de nomination de ces commissions, de même qu'il institue une indemnité au titre desdits examens et concours au profit des membres de ces commissions et des fonctionnaires concernés, tout en fixant leurs montants et leurs modalités de versement.

Le conseil de gouvernement adopte un projet de décret relatif aux cours de soutien scolaire:

Le Conseil de gouvernement, réuni jeudi à Rabat, a adopté le projet de décret n°2.24.142 édictant des mesures provisoires relatives aux cours de soutien pédagogique.

Présenté par le ministre de l’Éducation nationale, du préscolaire et des sports, Chakib Benmoussa, ce projet s’inscrit dans le cadre des mesures juridiques prises en vue d’accompagner la mise en œuvre du programme national de soutien pédagogique visant à renforcer et élargir le réseau du soutien scolaire, afin de permettre aux élèves d’acquérir les connaissances et compétences les qualifiant à réussir leur parcours scolaire, a indiqué le porte-parole du gouvernement, Mustapha Baitas, lors d’un point de presse à l’issue du Conseil.

Ce projet de décret vise à édicter des mesures provisoires relatives aux cours de soutien scolaire au titre de l’exercice budgétaire 2024, en vue de promouvoir les efforts déployés pour la bonne préparation des élèves aux évaluations sommatives ainsi qu’aux examens scolaires, tous niveaux scolaires confondus, notamment ceux certifiés, et ce en stipulant de délivrer ces cours en toutes les matières enseignées aux différents cycles d’enseignement au sein des établissements de l’éducation et de l’enseignement public, et ce en vertu des dispositions du décret n° 2.20.472 du 15 Moharram 1443H (24 août 2021 ) portant sur les cours de soutien scolaire, sans se conformer aux dispositions des articles 1 et 2 dudit décret, en fonction des besoins des élèves désignés par le directeur de l’établissement scolaire concerné, selon M. Baitas.

Le Conseil de gouvernement adopte un projet de décret relatif à la création des AREF:

Le Conseil de gouvernement, réuni jeudi, a adopté le projet de décret n° 2.24.066 modifiant le décret n° 2.00.1016 publié le 29 juin 2001 et pris pour l’application de la loi 07.00 créant les Académies régionales d’éducation et de formation (AREF).

Présenté par le ministre de l’Éducation nationale, du Préscolaire et des Sports, Chakib Benmoussa, ce projet s’inscrit dans le cadre des mesures juridiques prises pour la mise en œuvre du contenu des accords des 10 et 26 décembre 2023, signés entre le gouvernement et les syndicats de l’éducation nationale les plus représentatifs, a indiqué le porte-parole du gouvernement, Mustapha Baitas, lors d’un point de presse à l’issue du Conseil.

Parmi ces mesures, il s’agit de confier la qualité de fonctionnaire à l’ensemble du personnel du département, y compris ceux recrutés en application des dispositions de la loi 07.00 créant les AREF, et ce en harmonisant les dispositions de l’article 6 du décret 2.00.1016 avec l’article 11 de ladite loi, a précisé M. Baitas.

Le Conseil de gouvernement adopte un projet de décret relatif au statut particulier des fonctionnaires du ministère de l'Éducation nationale:

Le Conseil de gouvernement, réuni jeudi, a adopté le projet de décret n°2.24.140 relatif au statut particulier des fonctionnaires du ministère de l'Éducation nationale.

Présenté par le ministre de l'Éducation nationale, du préscolaire et des Sports, Chakib Benmoussa, ce projet s'inscrit dans le cadre des efforts déployés pour promouvoir l'école publique, en réponse aux attentes des familles marocaines, ainsi que des acteurs éducatifs pour accomplir leur noble mission pédagogique dans les différents établissements d'enseignement public, a indiqué le porte-parole du gouvernement, Mustapha Baitas, lors d'un point de presse à l'issue du Conseil.

Ce projet intervient également en application des conclusions des réunions tenues par le comité ministériel tripartite avec les syndicats de l'enseignement les plus représentatifs, dans le cadre du dialogue social sectoriel, couronnées par la signature d'un ensemble d'accords, dont les plus importants sont ceux des 10 et 26 décembre 2023, a précisé M. Baitas.

Ces réunions avaient permis de traiter plusieurs dossiers et questions, qu'il s'agisse de ceux relatifs aux instances, aux missions et au parcours professionnel des différents cadres relevant ministère de l'Éducation nationale, de ceux concernant le régime des indemnités allouées à ces cadres, ou bien de ceux portant sur la recherche de solutions pour régler d'autres dossiers relatifs à certaines catégories, outre un nombre important d'acquis pour le personnel de l'éducation, en vue de garantir toutes les conditions nécessaires permettant de gagner les défis de la réforme et de renforcer la confiance dans l'école publique.

Le Conseil de gouvernement approuve des propositions de nomination à des fonctions supérieures:

Le Conseil de gouvernement a approuvé jeudi des propositions de nomination à des fonctions supérieures, conformément aux dispositions de l’article 92 de la Constitution.

Ainsi, au niveau du ministère de la Santé et de la Protection sociale, Abdellah Mellouki a été nommé directeur de l’Institut supérieur des professions infirmières et techniques de santé de Tétouan, a indiqué le porte-parole du gouvernement, Mustapha Baitas lors d’un point de presse à l’issue du conseil de gouvernement.

En ce qui concerne le ministère de l’Inclusion économique, de la petite entreprise, de l’emploi et des compétences, Lhoucine El Yazidi a été nommé directeur des ressources humaines, du budget, et des affaires générales et Nour El Amarti a été nommée directrice de la coopération internationale et du partenariat.

Au niveau du ministère de l’Industrie et du Commerce, Youssef Fadil a été nommé directeur général de l’Industrie, a ajouté M. Baitas.

(MAP 15.02.2024)