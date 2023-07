Travaux du Conseil de gouvernement du lundi 24 juillet 2023

Le Conseil de gouvernement approuve un projet de décret sur les modalités de formation et de gestion de la Commission nationale pour l'éducation, les sciences et la culture

Le Conseil de gouvernement a approuvé, lundi, le projet de décret N° 2-23-492 modifiant et complétant le décret N° 2-98-183 du 3 décembre 1999 fixant les attributions et les modalités de formation et de gestion de la Commission nationale pour l'éducation, les sciences et la culture.

Un communiqué du ministère délégué chargé des relations avec le parlement, Porte-parole du gouvernement indique que ce projet, présenté par le ministre de l'Education nationale, du Préscolaire et des Sports, Chakib Benmoussa, intervient après plus de 60 ans de la création de ladite commission, eu raison à la nécessité de réviser la nature des attributions dévolues à cette instance, ainsi que sa composition et son fonctionnement, de manière à répondre aux attentes des pouvoirs publics chargés de l'élaboration et de l'exécution des politiques publiques relatives à la réforme et à la promotion du secteur de l'éducation, des sciences et de la culture.



Selon la même source, le ministre a souligné que cette démarche s'inscrit dans le cadre de l'accompagnement des chantiers de réforme menés dans le Royaume, sous la conduite éclairée de SM le Roi Mohammed VI, et dont la mise en œuvre par le gouvernement prend en considération les nouveautés et les évolutions dans les domaines de l'éducation, la formation, la recherche et l'innovation sur le plan international, outre l'absolue nécessité de bénéficier des programmes et projets culturels en faveur de la préservation du patrimoine culturel immatériel sous l'égide des organisations internationales partenaires, en l'occurrence l'UNESCO, l'ISESCO et l'ALECSO.



M. Benmoussa a fait savoir, dans sa présentation, que ce projet de décret vise à redéfinir les attribuions de ladite commission, à travers l'élargissement de son champ d'action et d'intervention, l'encouragement et le soutien de toutes les initiatives en faveur de la promotion d'une culture de paix, ainsi que la consécration des valeurs de cohabitation et d'entente entre les peuples et les nations, le rapprochement des cultures et des civilisations, la participation à la réalisation des objectifs onusiens de développement durable (ODD) ou encore la valorisation du patrimoine culturel immatériel sur le plan national.



Le texte définit également les modes de fonctionnement de ladite commission en tant que mécanisme national de coordination avec les organisations internationales et régionales susmentionnées et qui se veut aussi comme une force de proposition nationale, outre son rôle consultatif auprès des pouvoirs publics chargés des secteurs de l'éducation, des sciences et de la culture et ce, en leur apportant l'appui nécessaire sur le plan de l'élaboration des politiques publiques en la matière.



Le ministre a également révélé que la composition de ladite commission sera étoffée par la présence d'un représentant du département chargé de la Culture au vu de l'importance accordée à ce domaine dans les programmes et les activités de la commission nationale et des organisations internationales partenaires et au vu également de la nature des attributions dévolues à cette instance, poursuit le communiqué, ajoutant que le texte prévoit aussi le recours de la commission à des experts en vue de lui apporter l'assistance nécessaire sur le plan de la réalisation des programmes proposés par les organisations internationales et régionales susmentionnées.

Conseil du gouvernement : présentation d’un projet de décret relatif à la mise en place d’un système de base pour les fonctionnaires du MEF



Le Ministre Délégué auprès de la Ministre de l'Economie et des Finances, chargé du Budget, Faouzi Lakjaa, a présenté, lors du Conseil de Gouvernement tenu lundi sous la présidence du Chef du gouvernement, Aziz Akhannouch, un projet de décret relatif à la mise en place d'un système de base au profit des fonctionnaires du ministère de l’Economie et des Finances (MEF).



L'élaboration de ce projet de décret intervient au regard de la multiplicité des prérogatives du ministère et de la diversité de ses interventions dans divers domaines économiques et sociaux, notamment la définition des politiques financières et fiscales et l’accompagnement de la pérennité et du développement des ressources du Trésor, visant à assurer la sécurité financière de notre pays, indique un communiqué du ministre délégué chargé des Relations avec le parlement, porte-parole du gouvernement.



Ainsi, ce décret vise à permettre aux fonctionnaires du MEF de disposer d'un cadre réglementaire unifié qui répond à la spécificité des missions qui leur sont confiées, selon les prescriptions législatives et réglementaires en vigueur, a précisé M.Lakjaa.



Il a également pour objectif de soumettre une partie de la rémunération prévue, conformément aux dispositions de la loi de finances n° 100.14 de 2015, au prélèvement pour retraite, a-t-il souligné.



Adoption d'un projet de décret sur la vocation des établissements universitaires, les cycles des études supérieures et les diplômes nationaux correspondants



Le Conseil de gouvernement a approuvé lundi le projet de décret n°2.23.668 modifiant et complétant le décret n°2.04.89 du 18 Rabii 1425 H (7 juin 2004) fixant la vocation des établissements universitaires, les cycles des études supérieures, ainsi que les diplômes nationaux correspondants.



Ce projet, présenté par le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l'Innovation, Abdellatif Miraoui, vise à modifier et compléter les dispositions de ce décret après avoir pris en compte les observations et recommandations du Conseil supérieur de l'Éducation, de la Formation et de la Recherche scientifique exprimées dans son avis numéro 17/2023, indique un communiqué du ministère délégué chargé des relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement.



Ce projet vise à définir les nouvelles dénominations des diplômes nationaux délivrés par les établissements universitaires, en adoptant désormais la dénomination "Licence" pour les diplômes "Licence en Études Fondamentales" et "Licence Professionnelle", ajoute la même source, notant toutefois que le diplôme "Licence d'éducation" conservera sa dénomination, car son organisation est définie par un cahier de charges pédagogiques spécifique ainsi que par la Convention-Cadre pour la mise en œuvre du programme de formation des professeurs des cycles primaire et secondaire à l'horizon 2025, conclue entre le ministère de l'Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique et de l'Innovation, le ministère de l'Éducation Nationale, du préscolaire et des sports et le ministère de l'Économie et des Finances sous l'égide du Chef du gouvernement.



De même, le diplôme "Master" remplacera les diplômes "Master" et "Master Spécialisé".



Il s'agit également de définir la nouvelle dénomination du Cahier des normes pédagogiques nationales du cycle du doctorat, qui sera désormais intitulé "Cahier des normes scientifiques et pédagogiques nationales du cycle de doctorat", précise le communiqué.



Le projet comprend des dispositions réglementaires visant à diversifier les modalités d'enseignement en adoptant l'apprentissage à distance et l'apprentissage en alternance, en plus de l'enseignement en présentiel. Il permet aussi la mobilité nationale et internationale des étudiants pendant leur formation universitaire.



De plus, poursuit la même source, il prévoit l'adoption d'une annexe au diplôme qui précise le parcours de formation de chaque étudiant ainsi que les différentes activités, stages et certifications parallèles à sa formation universitaire.



Le projet comprend aussi des dispositions concernant la préparation et la délivrance du diplôme par les établissements universitaires, conformément aux conditions et procédures définies par décret. Il stipule par ailleurs l'application d'un système de crédits pour les cycles de licence, de master et de doctorat dans les établissements universitaires, et précise les modalités d'enseignement en présentiel, avec la possibilité de recourir à l'apprentissage à distance et à l'apprentissage en alternance.



Le texte définit également les modèles de diplômes nationaux décernés aux titulaires de licence, de master et de doctorat, tels que prévus dans les articles 5, 6 et 8 du décret numéro 2.04.89, conclut le communiqué.



Le Conseil de gouvernement approuve un projet de décret relatif à la situation statutaire des magistrats

Le Conseil de gouvernement, réuni lundi à Rabat sous la présidence du Chef du gouvernement, Aziz Akhannouch, a approuvé le projet de décret n° 2.23.565 portant sur l'adoption de diverses mesures liées à la situation statutaire des magistrats.



Présenté par le ministre de la Justice, Abdellatif Ouahbi, ce projet de décret s'inscrit dans le cadre de la mise en oeuvre des dispositions des articles 6, 26 et 32 de la loi organique n°106.13 portant statut des magistrats telle qu'elle a été modifiée et complétée par la loi organique n° 14.22, promulguée par le Dahir n° 1-23-37 du 23 chaâban 1444 (16 mars 2023), indique un communiqué du ministère délégué chargé des relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement.



Ce texte vise à harmoniser les dispositions réglementaires actuellement en vigueur avec les dispositions mentionnées et les nouveautés apportées par la loi n° 38.15 relative à l'organisation judiciaire, promulguée par le Dahir n° 1.22.38 du 30 kaada 1443 (30 juin 2022), souligne le communiqué.



D'après la même source, ce projet de décret s’assigne également pour objectif de "mettre en place le cadre réglementaire relatif au grade exceptionnel qui a été créé au profit des magistrats, conformément à l'article 6 de la loi organique n° 106.13 précitée, en fixant les échelons et les matricules des magistrats de grade exceptionnel ainsi que l'échelonnement indiciaire de ce grade".



Ce texte fixe également les indemnités et avantages accordés aux magistrats de grade exceptionnel, y compris les indemnités journalières pour les déplacements et le séjour pour l'exercice de missions en dehors du lieu de travail à l'intérieur ou à l'extérieur du Royaume, ainsi que la liste des postes permettant aux juges de bénéficier d'une indemnité pour les fonctions de supervision, conformément aux dispositions de la loi n°38.15 relative à l'organisation judiciaire.



Le Conseil de gouvernement approuve des propositions de nomination à des fonctions supérieures



Le Conseil de gouvernement a approuvé, lundi, des propositions de nomination à des fonctions supérieures, conformément aux dispositions de l'article 92 de la Constitution.



Au niveau du ministère de la Justice, Rachid Ouadifi a été nommé directeur des Affaires civiles et des professions juridiques et judiciaires, indique un communiqué du ministère délégué chargé des relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement.



Au ministère de l'Aménagement du territoire national, de l'Urbanisme, de l'Habitat et de la Politique de la ville (Département de l'Habitat et de la politique de la ville), Mohamed Hakim Boulouiz a été nommé directeur de l'Ecole Nationale d'Architecture d'Oujda.



Au niveau du ministère de l'Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et Forêts (Département de l’Agriculture), Adil El Oufir a été nommé directeur des Ressources Humaines.



Au niveau du ministère du Tourisme, de l'Artisanat et de l'Economie sociale et solidaire, Aicha Errifai a été nommée directrice de l’Office développement de la coopération.

MAP: 24/07/2023