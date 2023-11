Travaux du Conseil de gouvernement du mercredi 15 novembre 2023

Adoption d'un projet de décret sur la protection et la prévention des inondations et la gestion des risques qui y sont liés:

Le Conseil de gouvernement, réuni mercredi sous la présidence du Chef du gouvernement, Aziz Akhannouch, a adopté le projet de décret n° 2.23.80 sur la protection et la prévention des inondations et la gestion des risques qui y sont liés.

Présenté par le ministre de l’Equipement et de l’Eau, Nizar Baraka, ce texte s’inscrit dans le cadre de l’application des dispositions de la loi n°36.15 sur l’eau, notamment ses articles allant de 117 à 123, et qui consacre une grande partie à la protection et la prévention des inondations, aux dispositifs de leur détection et surveillance, ainsi qu'à la gestion et au suivi des événements d’inondations, a indiqué le ministre délégué chargé des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement, Mustapha Baitas lors d’un point de presse à l’issue du Conseil, ajoutant que ce projet vise à définir les modalités de mise en œuvre des dispositions des articles précités.

Ce projet de décret comprend quatre chapitres consacrés respectivement à l’autorisation de la mise en place de barrières, ouvrages et autres équipements susceptibles d'empêcher la circulation des eaux des inondations dans les terrains inondables, aux plans de prévention de leurs risques, à l'Atlas des zones inondables et à la détection et à la surveillance des risques des inondations et à la gestion de leurs événements, a-t-il dit.

Le ministre a, en outre, indiqué que le Conseil a décidé de reporter l’examen du projet de décret n° 2.23.725 modifiant et complétant le décret n° 2-18-738 du 30 novembre 2018 (22 Rabii I 1440) portant création de la zone franche d'exportation Souss-Massa, présenté par le ministre du Transport et de la Logistique, Mohamed Abdeljalil, au nom du ministre de l’Industrie et du Commerce, Ryad Mezzour, et ce en vue d’enrichir son contenu.

Adoption d'un projet de décret portant application de la loi sur l'efficacité énergétique:

Le Conseil de gouvernement a adopté, jeudi, le projet de décret 2.23.828 portant application de l'article 6 de la loi n°47.09 relative à l’efficacité énergétique, présenté par la ministre de la Transition énergétique et du développement durable, Leila Benali.

Ce projet intervient dans le cadre de la mise en œuvre de l’efficacité énergétique, placée au premier rang des priorités de la stratégie énergétique nationale, en tant que levier de transition énergétique et de promotion de la compétitivité de l’économie nationale, a indiqué le ministre délégué chargé des relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement, Mustapha Baitas, lors d’un point de presse à l’issue du conseil.

Dans ce contexte, le ministère de la Transition énergétique et du développement durable, en coordination avec les acteurs concernés, a lancé, en 2022, une initiative visant à encourager les consommateurs finaux à optimiser leur consommation d'électricité, en contrepartie d’un bonus offert par l'Etat en guise d’incitation à l’économie d’énergie, a-t-il ajouté.

Parallèlement à cette initiative, le ministère et les organismes sous tutelle ont mené une campagne via les chaines TV, les radios, les sites d’information et les réseaux sociaux, pour sensibiliser le consommateur final à l’adoption de bonnes pratiques en termes d’efficacité énergétique.

L’évaluation de cette expérience a relevé une régression de la hausse moyenne de la consommation nationale d’électricité en novembre 2022, accusant même une baisse de plus de 3% le mois suivant. En outre, elle a permis de constater une interaction positive des clients-consommateurs avec les mesures d’efficacité énergétique.

Ce projet vise la mise en œuvre d'un système de bonus comme mesure incitative, conformément à l’article 6 de la loi n°47.09 relative à l’efficacité énergétique, selon lequel les incitations en question sont définies par une décision conjointe de l'Autorité gouvernementale chargée de la transition énergétique, ainsi que celles de l’Intérieur et du budget.

Le Conseil de gouvernement s'informe de deux accords de coopération avec la Sierra Leone et l'Angola:

Le Conseil de gouvernement, réuni mercredi sous la présidence du chef du gouvernement, s'est informé de deux accords de coopération avec la Sierra Leone et l'Angola, présentés par le ministre délégué chargé des Relations avec le parlement, porte-parole du gouvernement, Mustapha Baitas, au nom du ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant l'étranger.

Il s'agit d'un accord d'assistance judiciaire mutuelle dans le domaine pénal entre le Royaume du Maroc et la République de Sierra Leone, signé le 28 avril 2023 à Dakhla, et d'un projet de loi n° 30.23 portant approbation dudit accord, a indiqué M. Baitas lors d'un point de presse à l'issue du Conseil de gouvernement.

Cet accord vise à renforcer le cadre légal d'assistance judiciaire mutuelle dans le domaine pénal, tout en fixant les modalités de demande de cette assistance et les cas justifiant son rejet, a précisé M. Baitas.

Le second accord de coopération dans le domaine touristique a été signé le 11 juillet 2023 à Rabat entre le Royaume du Maroc et la République d'Angola.

Selon le ministre délégué, cet accord a pour objectifs de promouvoir les échanges touristiques entre le Maroc et l'Angola et de renforcer la coopération entre les administrations centrales, les instances et les offices nationaux ainsi que les agences et les associations professionnelles du tourisme des deux pays.

(MAP 15.11.2023)