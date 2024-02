Une délégation de représentants permanents auprès de l’ONUG prend connaissance des aspects de développement dans la région Laâyoune-Sakia El Hamra

Une délégation de représentants permanents auprès de l’Office des Nations Unies à Genève (ONUG), a pris connaissance, lundi à Laâyoune, dans le cadre d’une visite dans plusieurs provinces du sud du Royaume, des aspects de développement et de progrès que connaît la région Laâyoune-Sakia El Hamra dans divers domaines.

Cette délégation, composée des ambassadeurs du Sénégal, du Gabon, de Guinée, de Guinée équatoriale, de Sierra Leone, des Emirats arabes unis, du Yémen, de Bahreïn, du Cap-Vert, des Comores, de Gambie, de la Zambie, du Royaume d'Eswatini et du Malawi, a tenu une série de rencontres avec les représentants des autorités locales, des élus et des membres de la commission régionale des Droits de l'Homme (CRDH) de Laâyoune-Sakia El Hamra.



Lors d'une rencontre avec le wali de la région de Laâyoune-Sakia El Hamra, gouverneur de la province de Laâyoune, Abdeslam Bekrate, les membres de la délégation ont été informés des efforts considérables déployés par l'Etat, ainsi que des programmes et projets réalisés dans différents domaines ayant pour objectif de développer cette région conformément aux Hautes Directives de SM le Roi Mohammed VI.



Au cours de cette rencontre, les membres de la délégation ont été informés des avancées et étapes franchies par le Maroc dans les domaines politique, économique, social et juridique, ainsi que des mesures prises dans le domaine du développement, dans le cadre du nouveau modèle de développement des provinces du sud, lancé par Sa Majesté le Roi Mohammed VI en 2015.



Les membres de la délégation ont de même pris connaissance, au siège du Conseil de la région Laâyoune-Sakia El Hamra, des différents projets réalisés dans le cadre des programmes du nouveau modèle de développement des provinces du sud, qui a eu des impacts positifs sur tous les domaines, notamment dans la région de Laâyoune-Sakia El Hamra.



Ils ont également suivi un exposé, au cours duquel ils se sont informés des potentialités et des infrastructures dont dispose la région dans divers secteurs économiques et sociaux, ainsi que des efforts déployés pour assurer un développement socio-économique durable.



Lors d'une rencontre tenue avec le président du Conseil municipal de Laâyoune, Moulay Hamdi Ould Errachid, la délégation a suivi une présentation détaillée autour des projets que connaît la ville dans les domaines social, culturel, sportif, éducatif, de santé et de mise à niveau urbaine. Ils ont également pris connaissance des missions et des compétences de cette instance élue et de sa contribution à la gestion des affaires locales et à la promotion du développement local.



Dans une allocution de circonstance, M. Ould Errachid a réitéré au nom de l’ensemble des élus du Conseil qui sont les représentants légitimes de la population sahraouie, son attachement au plan d'autonomie comme solution sérieuse et réaliste qui bénéficie d’un soutien constant de la communauté internationale et qui garantit la dignité, la liberté et les droits de la population locale, rappelant les liens historiques qui unissent les tribus sahraouies et les sultans du Maroc à travers l'Histoire.



Lors d'une réunion avec la CRDH de Laâyoune - Sakia El Hamra, les membres de la délégation ont pris connaissance, à travers un exposé présenté par le directeur exécutif de la commission, Sidi Mohamed Salem Saadoun, en présence du président de la commission, Taoufik Berdiji, du bilan des travaux de cette instance, ses missions, ses attributions et les efforts qu'elle déploie dans le domaine des Droits de l'Homme au niveau régional.



Au cours de cette rencontre, l'accent a été mis sur diverses questions liées aux Droits de l'Homme et aux questions sociales, en présentant un ensemble de données appuyées par des chiffres sur la situation des Droits de l'Homme dans la région de Laâyoune-Sakia El Hamra, outre la mise en avant des efforts déployés par la commission, en coopération avec les associations de la société civile, les institutions étatiques et les instances élus, pour promouvoir et protéger les Droits de l'Homme dans la région conformément aux normes internationales.



L'ambassadeur représentant permanent du Yémen auprès de l'Office des Nations unies, Ali Mohamed Saeed Majawar, a souligné que cette visite a été l'occasion pour les membres de la délégation de constater de visu le développement réalisé dans les provinces du sud du Royaume, ainsi que le climat de sécurité, de quiétude et de stabilité qui règne dans ces régions.



Il a fait part, dans une déclaration à la presse, de sa fierté par cette visite, "qui nous a permis de constater les aspects de développement que connaissent ces régions du Royaume, et nous sommes fiers des acquis qui ont été réalisés, loin de toute accusation infondée".



Pour sa part, le représentant permanent de la Guinée équatoriale auprès de l’Office des Nations unies, Juan Ndong Nguema Mbengono, a exprimé son admiration pour les réalisations accomplies.



Cette visite, a-t-il poursuivi, constitue une opportunité de constater de près le climat de sécurité, de quiétude et de stabilité qui règne dans la région, ainsi que les efforts déployés pour renforcer les infrastructures de base dans la région.



Les membres de la délégation poursuivront leur visite dans la ville de Laâyoune en rencontrant le directeur du Centre régional d'investissement, des chioukhs des tribus sahraouies et des acteurs de la société civile, et en effectuant une visite de terrain à des projets de développement dans la région, parmi lesquels notamment un certain nombre d’installations socio-économiques de la ville, le pôle universitaire, la cité des métiers et des compétences, la Fondation Phosboucraa et l'Institut africain de recherche en agriculture durable (ASARI) de Laâyoune, relevant de l'Université Polytechnique Mohammed VI, en plus du complexe industriel de Phosboucraa.

