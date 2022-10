Une délégation des Chefs d'Etat-Major des Armées des pays membres de l'Initiative "5+5 Défense" visite le Mausolée Mohammed V

Une délégation des Chefs d'État-Major des Armées des pays membres de l'Initiative "5+5 Défense" a effectué, jeudi à Rabat, une visite au Mausolée Mohammed V, où elle s'est recueillie sur les tombes de feu Sa Majesté Mohammed V et de feu Sa Majesté Hassan II.

La visite de cette délégation intervient à l'occasion de sa participation à la 14è réunion des Chefs d’État-Major des Armées de huit pays membres de l’Initiative, à savoir la France, l’Italie, la Libye, Malte, la Mauritanie, le Maroc, le Portugal et l’Espagne.



Lors de cette visite, qui s'est déroulée en présence de M. Abdelhak Lamrini, historiographe du Royaume et conservateur du Mausolée Mohammed V, les membres de la délégation ont signé le Livre d’or du Mausolée.



Créée en 2004, "l’Initiative 5+5 Défense" est un forum de concertation et de compréhension multilatérale entre les deux rives de la Méditerranée occidentale.



Réunissant cinq États de la rive Sud de la Méditerranée (Algérie, Libye, Mauritanie, Maroc et Tunisie) et cinq États de la rive Nord (France, Italie, Malte, Portugal et Espagne), ce forum constitue un cadre préférentiel favorisant la connaissance mutuelle et les échanges sur les enjeux sécuritaires communs de l’espace 5+5. Sa présidence est tournante.

MAP: 27/10/2022