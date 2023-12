Une délégation zambienne à Laâyoune pour bénéficier de l'expérience marocaine dans le secteur agricole

Une délégation du ministère de l'agriculture de la République de Zambie, en visite lundi à Laâyoune, a indiqué que son pays souhaite bénéficier de l'expérience marocaine dans le secteur agricole, dans le cadre de la coopération Sud-Sud.

Lors de cette visite d'étude organisée par le ministère de l'Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et Forêts, en partenariat avec l'Agence marocaine de la coopération internationale (AMCI), les membres de la délégation ont tenu une rencontre avec le directeur régional de l'Agriculture à Laâyoune-Sakia El Hamra, Abderrahmane El Amri, au cours de laquelle l’accent a été mis sur les réalisations du Plan Maroc Vert et sur la déclinaison de la stratégie Génération Green 2020-2030 au niveau de la région, ainsi que sur les fondements de cette stratégie.



Dans ce sillage, la délégation zambienne a suivi un exposé axé notamment sur l'amélioration des parcours de la région, la création de périmètres irrigués en petite et moyenne hydraulique, l'exploitation des ressources en eau, les systèmes d'irrigation et la production animalière et laitière.



Dans une déclaration à la MAP, le directeur du département de l'agriculture de la Zambie, Chizumba Mumpansha Shepande a indiqué que cette visite a été l’occasion de s’enquérir de l’expérience accumulée par le Maroc dans le secteur agricole, notant que le Royaume a réalisé des acquis importants dans le domaine agricole, grâce aux différents plans d'envergure, à savoir le Plan Maroc Vert et la stratégie "Génération Green".



"Cette visite nous a permis de découvrir de visu l'expérience marocaine et les différents projets et stratégies mis en place dans ce cadre", a souligné M. Shepande qui conduit cette délégation, émettant le souhait de tirer profit de cette expérience pour pouvoir améliorer la production agricole en Zambie.



Il a, dans ce sens, mis l'accent sur les efforts déployés au niveau de la région de Laâyoune-Sakia El Hamra en terme de développement agricole, faisant observer que cette région a réussi à augmenter sa productivité agricole, en dépit des conditions climatiques marquées par la sécheresse et l’aridité des sols.



A cette occasion, la délégation a effectué une visite à une coopérative agricole laitière à la commune de Foum El Oued, qui s’est dotée récemment d’une unité de production d’aliment de bétail (la ration totalement mélangée) et d’une unité de traitement du lait et de production de yaourt, permettant la production de 1.460 tonnes de yaourt par an et la création de 18.000 journées de travail.



De même, ils ont suivi une présentation sur la première tranche du projet d'aménagement hydro-agricole de Oudiyat Tious dans la commune de Gueltat Zemmour (province de Boujdour), destiné à l’irrigation de 250 Ha de maïs fourrager, pour un investissement de 121,36 millions de dirhams (MDH).



Ce projet hydro-agricole qui s’inscrit dans le cadre du nouveau modèle de développement des provinces du Sud et dans la mise en œuvre de la nouvelle stratégie de développement du secteur agricole "Génération Green" lancée par SM le Roi Mohammed VI, vise à améliorer l'autonomie fourragère de la coopérative agricole à 70% et à assurer l'amélioration de la production laitière.



Dans le cadre de la coopération bilatérale dans le domaine agricole, la délégation du ministère de l'agriculture de la République de Zambie en visite au Maroc, du 27 novembre au 8 décembre, s'est rendue à Rabat, Tanger, Larache, Meknès et à Agadir, pour constater de visu les progrès réalisés par le Maroc dans le domaine de l'agriculture.

MAP: 04/12/2023