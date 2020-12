Union des Comores : la décision américaine de reconnaître la marocanité du Sahara, un tournant considérable dans le dénouement de ce conflit

L'Union des Comores a appris avec beaucoup de satisfaction la décision des États-Unis de reconnaître la souveraineté pleine et entière du Maroc sur son Sahara, qui constitue un tournant considérable dans le dénouement du conflit autour du Sahara marocain.

Dans un communiqué publié vendredi, le ministère des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, chargé de la Diaspora de l’Union des Comores, affirme avoir appris, avec beaucoup de satisfaction, la reconnaissance, par les Etats-Unis d’Amérique, de la souveraineté marocaine sur le Sahara.



Cette décision américaine constitue un tournant considérable dans le dénouement de ce conflit autour du Sahara marocain.



L’Union des Comores se réjouit de cet acte diplomatique posé par les Etats-Unis d’Amérique, lequel conforte sa décision d’ouverture de la première représentation diplomatique à Laâyoune.



Le ministère exprime au nom du gouvernement et du peuple comoriens, ses chaleureuses et cordiales félicitations à Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, ainsi qu’au gouvernement et au peuple frère marocains, souligne le communiqué.



A Libreville, rappelle-t-on, la décision des États Unis d'Amérique de reconnaître la souveraineté du Royaume du Maroc sur l'ensemble de la région du Sahara marocain et d'ouvrir un consulat des États Unis à Dakhla a été également salué par le gouvernement de la République gabonaise.



Le gouvernement a salué aussi l'appel fait par SM le Roi Mohammed VI au président de l'autorité palestinienne Mahmoud Abbas dans lequel le Souverain réaffirme la position inéquivoque et indéfectible du Royaume du Maroc sur le statut de la ville sainte d'Al Qods Acharif et sa ferme volonté d'œuvrer en faveur d'une stabilité durable au Moyent Orient avec la Palestine et Israël vivant côte à côte.



Le gouvernement de la République gabonaise a exprimé toute sa satisfaction pour l'engagement pris par SM le Roi Mohammed VI et le président des États Unis d'Amérique à œuvrer au règlement de la crise dans le golfe pour la paix et la stabilité de l'ensemble des pays arabes.

MAP: 11/12/2020