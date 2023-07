Vague de froid: l'élan de solidarité déploie ses ailes sous impulsion royale

La Fondation Mohammed V pour la Solidarité, dont les actions traduisent parfaitement la forte fibre sociale de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, s'est toujours illustrée, sous l'impulsion royale, par sa célérité et son professionnalisme quand il s'agit d'apporter aide et assistance aux Marocains.

Le dernier exemple de cette mobilisation continue s'est matérialisé en février dernier, quand la Fondation s'était associée, sur Hautes Instructions de SM le Roi, aux Forces armées royales pour déployer, depuis Casablanca, un dispositif d'aide et d'assistance de grande envergure aux populations de l'Atlas et du sud-est marocain affectées par une vague de froid exceptionnelle.

En cette mi-février très froide, le personnel de la Fondation et des FAR s'est mobilisé conjointement depuis l’aéroport international Mohammed V de Casablanca, et avec la célérité, le professionnalisme et l’efficacité requis dans une situation d'urgence, pour acheminer les aides aux populations touchées par une vague de froid ayant frappé de plein fouet les provinces de Zagora, Ouarzazate et Taroudant, notamment.

C'est une initiative qui n'est pas étrangère à Sa Majesté le Roi qui a toujours pris les devants quand il s’agit de venir en aide aux populations en temps d’adversités, tant au Maroc qu'en Afrique, dans le monde arabe ou ailleurs.

C'est aussi une opération qui démontre, si besoin est, l’expérience que la Fondation Mohammed V pour la Solidarité et les Forces armées royales ont acquise sur le terrain après des opérations d’aide d’envergure déployées, sur Hautes Instructions Royales, à Gaza en 2018, puis au Liban, après l’explosion au port de Beyrouth en 2020.

En février 2023, la Fondation et les Forces armées royales ont oeuvré sans relâche pour l’établissement d’un pont aérien et travaillé, de jour comme de nuit, pour acheminer les aides nécessaires aux populations affectées, mais aussi pour transmettre un message fort et éloquent de solidarité, d’entraide et de soutien à ceux qui éprouvent une situation difficile.

Comportant des produits alimentaires et des couvertures ainsi qu'un accompagnement social adapté et une prise en charge médicale de proximité, cette aide humanitaire d'urgence a mis à la disposition des populations affectées un important dispositif humain, technique et logistique.

Des équipes dédiées d’assistantes sociales et de médecins de la Fondation oeuvrant en coordination avec les départements concernés et les autorités locales, ont ainsi été déployées sur le terrain afin de répondre aux besoins des zones impactées.

Par ailleurs, afin de toucher le plus grand nombre de personnes, des hélicoptères ont également été déployés afin de pouvoir acheminer les aides humanitaires vers les régions enclavées ou difficile d’accès.

Il s’agit d’une opération à la fois globale, urgente et bien ciblée qui s’ajoute aux initiatives consacrant les valeurs de solidarité et d’entraide ancrées dans les idéaux d’une société marocaine millénaire, et que reflètent parfaitement les actions de Sa Majesté le Roi Mohammed VI.

