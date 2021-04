Vidéo montrant un individu en uniforme de service en train d'agresser physiquement une autre personne: l'assaillant identifié

L’enquête administrative menée au sujet de la vidéo, diffusée mercredi sur les sites électroniques et réseaux sociaux et montrant un individu en uniforme de service en train d’agresser physiquement une autre personne, a permis d’identifier l’assaillant et deux de ses collègues qui se trouvaient sur le lieu de l'incident, indique le ministère de l’Intérieur.

Il s’agit de membres des forces auxiliaires en charge de surveiller les côtes, précise la même source dans un communiqué.



Les personnes en question ont été interpellées et soumises à l’enquête judiciaire menée par les autorités concernées, sous la supervision du parquet compétent, conclut le ministère.

(MAP-29/04/2021)