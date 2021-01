Virus mutant du Coronavirus : interdiction d'accès au territoire national à partir du 19 janvier aux avions et passagers en provenance de quatre autres pays (MAE)

Les autorités compétentes ont pris la décision d'interdire, à titre préventif, l'accès au territoire national, à partir du 19 janvier 2021 et jusqu’à nouvel ordre, des avions et des passagers en provenance d'Australie, du Brésil, d'Irlande et de Nouvelle-Zélande, et ce à la suite de la découverte d'un cas suspect atteint du virus mutant du Coronavirus, indique lundi le ministère des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger.



Ces pays viennent s'ajouter à l'Afrique du Sud, au Danemark et au Royaume-Uni, déjà concernés par cette même mesure, relève le ministère dans un communiqué.

MAP: 18/01/2021