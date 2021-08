Washington félicite le Maroc et Israël, deux "proches partenaires" des Etats-Unis

Le département d'Etat américain a "vivement félicité" mercredi le Maroc et Israël, "deux proches partenaires" des Etats-Unis, à l'occasion de la visite dans le Royaume du ministre israélien des Affaires étrangères, Yair Lapid.

Il s’agit d’une "autre étape importante dans le renforcement" des relations entre le Maroc et Israël, a indiqué le porte-parole du département d’Etat, Ned Price, lors d’un point de presse.



"Nous sommes convaincus que des relations normalisées entre Israël et ses voisins arabes créent de nouvelles opportunités pour que la paix et la prospérité s'épanouissent dans la région", a ajouté M. Price.



"La relation entre le Maroc et Israël a déjà mené à de réels avantages pour les deux pays, notamment des vols commerciaux directs, une coopération économique et l'ouverture de bureaux de liaison", a souligné le porte-parole de la diplomatie américaine.

(MAP-11/08/2021)