L’application "AL Moukawala", votre guide complet sur l’entreprenariat, est une application qui permet aux utilisateurs d’accéder à toutes les informations, les dispositifs d’accompagnement et instruments d’appui en poche.

L’application "AL Moukawala", vous informe de toutes les opportunités entrepreneuriales, grâce à une Identification rapide et simplifiée, que vous soyez une TPE, une PME, un porteur de projet, une startup, une personne physique, un auto-entrepreneur ou un exploitant agricole … Vous trouverez toutes les natures d’offres qui correspondent à votre besoin : subvention, garanties, prêt, facilitation douanière, prise de participation etc …

L’application "AL Moukawala" se caractérise surtout par sa simplicité, répond aux premiers besoins des informations de base, à même d’orienter les utilisateurs vers la ou les solutions les plus pertinentes par rapport à sa situation et son besoin.

Une multitude d’offres et des opportunités à portée de clic :

* Consultez plus de 90 mesures pour soutenir vos projets, des instruments d’appui et d’accompagnement des jeunes entreprises et porteurs de projets.

* Découvrez les divers mécanismes à votre disposition : Subvention, garantie et prêts, foncier, prise de participation, et bien d’autres…

* Consultez les offres adaptées à vos besoins pour vous accompagner selon le cycle de vie et la finalité de votre projet.

* Restez informés de toutes les actualités entrepreneuriales.