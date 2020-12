Délégation Générale de l’Administration Pénitentiaire et de la Réinsertion: La plateforme Ziara

La plateforme Ziara est un portail de services de la Délégation Générale de l’Administration Pénitentiaire et de la Réinsertion (DGAPR), permettant d’offrir un ensemble de services en ligne pour les visiteurs des détenus aux centres pénitentiaires, à savoir la prise de rendez-vous en ligne, l’achat de panier à distance et le transfert d’argent.

Cette plateforme s’adresse aux visiteurs des centres pénitentiaires. Elle vise à simplifier et dématérialiser les interactions entre les visiteurs et les établissements pénitentiaires pour délivrer un service public de qualité, équitable et transparent aux visiteurs et détenus.