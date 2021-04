Le portail national des procédures et des formalités administratives "Idarati" est une interface d'information unifiée, intégrée et multi-espaces, qui met les informations administratives à la disposition de l’usager.

L’espace informationnel de ce portail constituera une référence nationale officielle pour l’usager, lui permettant de consulter les procédures et formalités administratives qu’il doit effectuer auprès des administrations, des établissements et des entreprises publiques ainsi que des collectivités territoriales et toute personne morale assujettie au droit public.