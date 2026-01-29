Logo Logo
Dernières actualités

Rabat: Ouverture du 5e Forum parlementaire Maroc-France
Le secteur de l’économie sociale et solidaire a contribué à la création de plus de 24.500 emplois en 2025
Communiqué du Cabinet Royal
Le taux des bénéficiaires effectifs de l'assurance maladie obligatoire s'élève à 70%
Le Portail National du Royaume du Maroc « Maroc.ma » renforce les canaux de communication