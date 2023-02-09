إعطاء انطلاقة مشاريع طرقية بعمالتي مكناس وصفرو

أعطى وزير التجهيز والماء نزار بركة، الأربعاء، انطلاقة مشاريع طرقية على صعيد عمالتي مكناس وصفرو.



وأشرف السيد بركة، الذي كان مرفوقا بعامل عمالة مكناس عبد الغني الصبار، ورئيس جهة فاس - مكناس عبد الواحد الأنصاري، على إعطاء انطلاقة أشغال تثنية الطريق الإقليمية رقم 7023 من النقطة الكيلومترية 000+0 إلى النقطة الكيلومترية 200+4، الرابطة بين مدخل الطريق السيار وكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمكناس-جماعة تولال.



وتقدر التكلفة الإجمالية لهذا المشروع، الذي يندرج في إطار اتفاقية الشراكة التي تجمع بين وزارة التجهيز والماء، ووزارة الداخلية، ومجلس جهة فاس - مكناس، وجماعة مكناس، والمجلس الإقليمي لمكناس، وتستغرق مدة إنجازه 10 أشهر، ب 29 مليون درهم.

ويروم المشروع تثنية الطريق الممتدة على طول 4,2 كلم وضمان سيولة السير لحوالي 9000 عربة يوميا، وتحسين الجاذبية الاقتصادية للمجالات الترابية ومستوى الخدمات المقدمة لمستعملي الطريق، والحفاظ على الرصيد الطرقي، إضافة إلى ضمان سلامة حركة السير، وتشجيع الاستثمارات بالجهة.



في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء ولقناتها الإخبارية (M24)، قال السيد نزار بركة إن المشروع سيعزز انسيابية حركة المرور بالنسبة للأشخاص الراغبين في التنقل إلى سيدي قاسم والغرب، كما سيساهم في تسهيل تنقل الطلبة إلى كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمكناس.

وأضاف الوزير أن المشروع الذي يندرج في إطار الشراكة مع جهة فاس - مكناس، يندرج في إطار برنامج التنمية الجهوية ويهدف إلى تحسين جاذبية مدينة مكناس والجهة من أجل جلب الاستثمارات.



وبإقليم صفرو، قام السيد بركة مرفوقا بعامل الإقليم عمر تويمي بنجلون، بإعطاء انطلاقة أشغال توسيع وتقوية الطريق الجهوية رقم 714 التي تربط جماعة صفرو بجماعة البهاليل من النقطة الكيلومترية 200+57 إلى النقطة الكيلومترية 400+59.

ويروم المشروع، الذي رصد له غلاف مالي قدره 10 ملايين و428 ألف درهم من تمويل وزارة التجهيز والماء، وتستغرق مدة إنجازه 6 أشهر، تأهيل المحور الطرقي، وضمان انسيابية حركة المرور، والحد من حوادث السير.



ومع: 09 فبراير 2023