النشيد الوطني المغربي
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فتح باب الترشح لنيل الجائزة الوطنية للثقافة الأمازيغية برسم سنة 2024
4 أبريل 2025
مباحثات بين السيد السكوري و المديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية حول مستقبل التجارة الدولية في علاقته بالتشغيل
4 أبريل 2025
اجتماع حكومي برئاسة السيد أخنوش لتتبع مخطط تنزيل القانون المتعلق بالعقوبات البديلة
4 أبريل 2025
الإعلان عن إطلاق أول منصة إلكترونية لشراء تذاكر الدخول للمآثر التاريخية
4 أبريل 2025
القمة العالمية الثالثة للإعاقة .. إحداث شبكة إفريقية للإدماج الاجتماعي والتضامن والإعاقة، بمبادرة من المغرب
4 أبريل 2025
إطلاق برنامج "ÉMERGENCE" لمواكبة التحول الرقمي في قطاع التأمينات
3 أبريل 2025
وزارة الشباب والثقافة والتواصل تطلق النسخة الجديدة من البوابة الوطنية Maroc.ma
3 أبريل 2025
اتفاق تعاون بباريس بين أكاديمية المملكة المغربية والأكاديمية الوطنية الفرنسية للطب
3 أبريل 2025
437 مليون درهم هي تكلفة عملية دعم الحكومة لاستيراد الأغنام الموجهة لعيد الأضحى برسم سنتي 2023 و2024
3 أبريل 2025
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