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فتح باب الترشح لنيل الجائزة الوطنية للثقافة الأمازيغية برسم سنة 2024
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مباحثات بين السيد السكوري و المديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية حول مستقبل التجارة الدولية في علاقته بالتشغيل
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اجتماع حكومي برئاسة السيد أخنوش لتتبع مخطط تنزيل القانون المتعلق بالعقوبات البديلة

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الإعلان عن إطلاق أول منصة إلكترونية لشراء تذاكر الدخول للمآثر التاريخية
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القمة العالمية الثالثة للإعاقة .. إحداث شبكة إفريقية للإدماج الاجتماعي والتضامن والإعاقة، بمبادرة من المغرب
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إطلاق برنامج "ÉMERGENCE" لمواكبة التحول الرقمي في قطاع التأمينات
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وزارة الشباب والثقافة والتواصل تطلق النسخة الجديدة من البوابة الوطنية Maroc.ma
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اتفاق تعاون بباريس بين أكاديمية المملكة المغربية والأكاديمية الوطنية الفرنسية للطب
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437 مليون درهم هي تكلفة عملية دعم الحكومة لاستيراد الأغنام الموجهة لعيد الأضحى برسم سنتي 2023 و2024

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