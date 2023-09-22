اجتماع لجنة قيادة البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2020 -2027

ترأس رئيس الحكومة عزيز أخنوش، يوم الخميس بالرباط، الاجتماع الخامس للجنة قيادة البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2020 -2027، الذي خصص للوقوف على مدى تقدم تنزيل مختلف المشاريع موضوع تعليمات ملكية سامية.

وشكل الاجتماع مناسبة تم خلالها تدارس مجموعة من البرامج التي توجد في طور الإنجاز، من بينها برنامج الربط بين حوضي سبو وأبي رقراق، الرامي إلى تأمين تزويد محور الرباط-الدار البيضاء بالماء الشروب.

كما تم التطرق خلال هذا الاجتماع إلى المشاريع المتعلقة بتحلية مياه البحر التي باشرتها الحكومة، كالمشروع الخاص بتحلية مياه البحر بإقليمي الجديدة وآسفي، الذي كلفت بانجازه، بناء على مذكرة تفاهم وعقد امتياز، مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط، إضافة إلى محطة الناظور.

وفي تصريح للصحافة عقب الاجتماع أكد وزير التجهيز والماء، نزار بركة، أن البرامج المتعلقة بنقل المياه عبر الطريق السيار المائي الرابط بين حوضي سبو وأبي رقراق ستتواصل من أجل تلبية حاجيات أزيد من 12 مليون نسمة من ساكنة الرباط والدار البيضاء والمناطق المجاورة لهما.

وشدد السيد بركة، على حرص اللجنة، تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، على مواصلة البرامج المسطرة والمتمثلة في تحلية المياه لفائدة المناطق التي تعاني من ندرة في هذه المادة، وكذا العمل على اقتناء العديد من الوحدات المتنقلة لتحلية المياه ومعالجة المياه المعدنية لمواجهة الاشكاليات في هذه المناطق.

يذكر أنه تم تشكيل اللجنة الوطنية المكلفة بتتبع قيادة البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي، من طرف رئيس الحكومة في يونيو 2022، حيث تتكون هذه اللجنة من مختلف القطاعات المسؤولة.

(ومع 21/09/2023)