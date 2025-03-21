الخميس 20 مارس 2025

تم إنجاز مشاريع بقيمة إجمالية تصل إلى 658 مليون درهم في إطار الجهود الرامية إلى حماية الموارد المائية من التلوث على مستوى منطقة تدخل الحوض المائي لسبو، الذي يتميز بأنشطته المكثفة في مجال زراعة الزيتون. وأفادت معطيات لوكالة الحوض المائي لسبو تم الإعلان عنها بمناسبة انعقاد مجلسها الإداري برسم سنة 2024، بأنه تم على مستوى هذه المنطقة إنجاز 14 محطة لمعالجة المرجان بقدرة تفوق 709 آلاف متر مكعب في السنة، ضمنها 11 وحدة على صعيد جهة فاس–مكناس.

وفي هذا الصدد، تم إنجاز ثلاث محطات على مستوى إقليم تاونات بقدرة معالجة تصل إلى 153.800 متر مكعب في السنة، وثلاث محطات أخرى بصفرو (161.759)، ومحطتين بمولاي يعقوب (أزيد من 125 ألف متر مكعب)، ومحطة بمكناس (63 ألف متر مكعب)، ومحطة بفاس التي شهدت نقل وحدات أخرى خارج المدينة (118.400 متر مكعب).

وأوضح المصدر ذاته أنه تم أيضا إنجاز ثلاث محطات أخرى، تتوزع على محطتين بسيدي قاسم ، ومحطة واحدة بوزان. وقد تم إنجاز هذه المشاريع في إطار شراكة بين وكالة الحوض المائي لسبو وشركائها.

وأفاد وزير التجهيز والماء نزار بركة، في تصريح للصحافة بالمناسبة، بأن محاربة التلوث تعد من بين الإشكاليات الكبرى المطروحة بالنسبة للحوض بسبب مادة المرجان التي تخلفها معاصر الزيتون، مشيرا إلى وجود برنامج مهم لإعادة هيكلة بعض هذه المعاصر وتحويل أخرى من أجل محاربة هذه الظاهرة.

وبحسب وكالة الحوض المائي لسبو فإن المعدل الإجمالي لإنتاج الزيتون على مستوى حوض سبو بلغ حوالي 1،8 مليون طن من الزيتون سنويا، وهو ما يعادل 25 في المائة من الإنتاج الوطني. ويضم حوض سبو 565 معصرة للزيتون.

وتنتج هذه المعاصر سنويا حوالي مليون متر مكعب من المرجان، الناتج عن عصر الزيتون. وتساهم نفايات معاصر الزيتون في 80 في المائة من إجمالي التلوث الصناعي لحوض سبو، حيث تعد مادة المرج من أكثر المواد تلويثا للمياه والبيئة.

(ومع: 20 مارس 2025)