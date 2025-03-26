أشغال الدورة الـ 69 للجنة الأمم المتحدة المعنية بوضع المرأة.. مناسبة لإبراز التجربة المغربية في تمكين النساء

الخميس 27 مارس 2025

أكدت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، نعيمة ابن يحيى، يوم الأربعاء 26 مارس بالرباط، أن أشغال الدورة الـ 69 للجنة الأمم المتحدة المعنية بوضع المرأة شكلت مناسبة لتسليط الضوء على التجربة المغربية في مجال تمكين النساء والنهوض بأوضاعهن.

وأبرزت الوزيرة، في كلمة خلال لقاء تواصلي تم خلاله عرض نتائج اجتماعات اللجنة الأممية التي انعقدت ما بين 10 و21 مارس الجاري بنيويورك، إلى جانب بعض من عناصر خطة عمل القطاع في مجال تمكين الفتيات والنساء، أن مشاركة المملكة لقيت اهتماما واسعا من طرف المجتمع الدولي، وذلك بالنظر لتميز التجربة المغربية المتمثل في قدرتها على التوفيق بين خصوصياتها الوطنية والتزاماتها الدولية، ولأهمية السياسات والبرامج المعتمدة التي تستهدف النساء والفتيات.

وسجلت أنه كان هناك، في هذا الصدد، تنويه بعدد من الأوراش المهيكلة من قبيل ورش الحماية الاجتماعية الذي له علاقة مباشرة بتمكين النساء، والبرامج الهادفة لتعزيز التشغيل عن طريق تشجيع المقاولة النسائية وضمان الولوج إلى التمويل، والنهوض بالتربية والتكوين لفائدة الفتيات في المناطق القروية، وإحداث مؤسسات الرعاية الاجتماعية كبرامج مواكبة دعم التمدرس والتعليم وتعزيز البنيات التحتية، وخصوصا في المناطق التي تتسم بالهشاشة.

ولفتت الوزيرة إلى أن هذه المحطة كانت مناسبة لإبراز نقط الضوء المتعددة في التجربة المغربية سواء على المستوى التشريعي، حيث تم تسجيل تقدم ملموس وتدريجي على المستوى القانوني من خلال تعديل المقتضيات التمييزية واعتماد قوانين تعزيز المساواة بين الجنسين، أو على المستوى المؤسساتي من خلال إحداث مؤسسات دستورية، تشكل مقوما أساسيا لدعم السياسات العمومية، وكذا تعزيز مكانة المجتمع المدني الذي يضطلع بدور مهم من أجل تطوير السياسات العمومية في هذا المجال.

من جهة أخرى، استحضرت السيدة ابن يحيى اهتمام المجتمع الدولي بمشروع مراجعة مدونة الأسرة، مشيرة، في هذا الإطار، إلى أنه تم التنويه بدور صاحب الجلالة الملك محمد السادس في تأطير هذا الورش الإصلاحي الكبير دينيا وقانونيا واجتماعيا واقتصاديا، والذي أثمر مقترحات تعديلات مهمة.

وفي معرض حديثها عن عناصر خطة عمل القطاع في مجال تمكين الفتيات والنساء، سجلت أن الوزارة تنكب حاليا على دراسة التوصيات الموجهة للمغرب لحماية حقوق النساء والفتيات، وكذا تقديم تقاريره حول تنفيذ عدد من الخطط الدولية والتي تعتبر خطة عمل بيجين -بجانب خطة التنمية المستدامة 2030- من أهمها.

كما أشارت إلى أن الوزارة تعمل على إعداد صيغة جديدة لجائزة "تميز" تخصص للمؤسسات الإعلامية، والإعلاميين والإعلاميات، في مجال المساواة بين الجنسين، وذلك حتى يتسنى إعطاء إشعاع إضافي للعمل الذي يقومون به من أجل مواكبة مجهودات مختلف الفاعلين.

وقد شهد هذا اللقاء التواصلي عرض شريط فيديو يسلط الضوء على مشاركة الوفد المغربي في الدورة الـ 69 للجنة الأمم المتحدة المعنية بوضع المرأة.

كما تميز هذا اللقاء، الذي يأتي أيضا تخليدا لليوم الدولي للمرأة الذي يتزامن هذه السنة مع الذكرى الثلاثين لاعتماد منهاج عمل بيجين، بتكريم ثلة من النساء الفاعلات اللواتي بصمن من مواقع مختلفة مسارات مشرفة في الدفاع عن حقوق المرأة والنهوض بأوضاعها.

(ومع: 27 مارس 2025)