أشغال منتدى الحوار البرلماني جنوب-جنوب .. الدعوة إلى إحداث تحالف لاتيني-إفريقي لمواجهة التحديات المناخية وتعزيز الأمن الغذائي

الأربعاء 30 أبريل 2025

دعا مشاركون في اجتماع للمنتدى البرلماني لبلدان إفريقيا وأمريكا اللاتينية والكاريبي (أفرولاك)، المنعقد يوم الثلاثاء 29 أبريل بالرباط، إلى إحداث تحالف برلماني لاتيني-إفريقي، بغية مواجهة التحديات المشتركة المرتبطة بالتغيرات المناخية وتعزيز الأمن الغذائي في المنطقتين.

وشارك في هذا اللقاء، المنظم في إطار أشغال المنتدى الثالث للحوار البرلماني جنوب-جنوب، نواب ورؤساء غرف برلمانية في إفريقيا وأمريكا اللاتينية لتسليط الضوء على أهمية العمل الجماعي لمواجهة التحديات المتزايدة المرتبطة بقضايا المناخ والأمن الغذائي.

وفي كلمة بالمناسبة، أكد رئيس برلمان أمريكا اللاتينية والكراييب، رولانودو غونزاليز باتريسيو، أهمية إنشاء تحالف برلماني من أجل العمل المناخي، ليكون منصة تعزز التشريعات وتحسن آليات الحكامة البرلمانية في ما يخص تدبير التحديات المناخية.

وأكد السيد غونزاليس باتريسيو على ضرورة إرساء حوار سياسي منتظم بين برلمانيي القارتين لتبادل الممارسات الفضلى في المجال التشريعي، وتعزيز قدرات البرلمانيين على ضمان الامتثال للالتزامات الدولية بشأن تغير المناخ.

من جهته، أشار رئيس مجلس المستشارين، محمد ولد الرشيد، إلى أن التحديات المرتبطة بالأمن الغذائي في إفريقيا وأمريكا اللاتينية تعزى إلى عدة عوامل، لاسيما الحروب وغياب السلم والأمن وعدم الاستقرار، ولكن أيضا بسبب تغير المناخ والكوارث الطبيعية التي تضعف النظم الفلاحية وتحد من الوصول العادل إلى الموارد.

وشدد السيد ولد الرشيد على أن "معالجة هذه التحديات لم تعد مسألة سياسات وطنية فحسب"، موضحا أن الأمر يتعلق برهان استراتيجي كبير يستلزم تعزيز التعاون بين القارتين واعتماد إطار متعدد الأطراف شامل وداعم.

كما تطرق المشاركون، خلال هذا اللقاء، إلى إمكانية إحداث مرصد برلماني مشترك يعنى بقضايا الأمن الغذائي، كآلية مؤسساتية لتنسيق الجهود البرلمانية وتعزيز الترافع من أجل تحقيق العدالة الغذائية.

(ومع: 30 أبريل 2025)