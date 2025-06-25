الأربعاء 25 يونيو 2025

تنظم مؤسسة منتدى أصيلة، تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، الدورة الصيفية لموسم أصيلة الثقافي الدولي السادس والأربعين خلال الفترة من الأحد 29 يونيو إلى الأحد 6 يوليوز المقبل.

وأبرز بلاغ لمؤسسة منتدى أصيلة أن برنامج هذه الدورة الصيفية من الموسم، الذي ينظم بشراكة مع وزارة الشباب والثقافة والتواصل (قطاع الثقافة) وجماعة أصيلة، يشمل تنظيم ورشة الصباغة على الجداريات بالمدينة العتيقة، وهي الورشة التي دأبت المؤسسة على تنظيمها منذ عام 1978.

وستعرف هذه الورشة مشاركة 17 فنانة وفنانا من إسبانيا وفرنسا وليتوانيا ورومانيا وسوريا والمغرب، بالإضافة إلى ورشة الجداريات الخاصة بالأطفال، ومشغل التعبير الأدبي وكتابة الطفل، إلى جانب معرض للمنشورات الصادرة عن مؤسسة منتدى اصيلة.

ووفق المصدر نفسه، ستعرف هذه الدورة كذلك تنظيم ورشات تكوينية في مجال المسرح والتنمية الذاتية لفائدة الشباب والأطفال والأمهات بشراكة مع جمعية "زيلي آرت" بفضاء دار الصباح للتضامن، كما سيحتضن معهد البحرين للموسيقى الشرقية (فضاء طامة غيلانة) ورشة في التربية الموسيقية لفائدة الأطفال يشرف على تأطيرها موسيقيون محترفون.

وكانت مؤسسة منتدى أصيلة قد أعلنت خلال جمعها العام الاستثنائي، المنعقد في 22 مارس الماضي أن موسم أصيلة الثقافي الدولي السادس والأربعين سينظم هذه السنة على ثلاث دورات، ربيعية وصيفية وخريفية.

تجدر الإشارة إلى أن مؤسسة منتدى أصيلة نظمت خلال الفترة الممتدة من 06 إلى 20 أبريل الماضي الدورة الربيعية لموسم أصيلة الثقافي الدولي السادس والأربعين، وخصصت للفنون التشكيلية، وشملت تنظيم ورشات فنية في فن الحفر والليتوغرافيا والصباغة، إذ شارك فيها 22 فنانة وفنانا من المغرب والبحرين واسبانيا وسوريا ورومانيا وبلجيكا وبريطانيا، وذلك في مشاغل الفنون بقصر الثقافة.

كما استقبل مشغل مواهب الموسم (مرسم الطفل) مجموعات من الأطفال الذين استفادوا من حصص تعبيرية وإبداعية تحت إشراف أطر متخصصة وبمشاركة الفنانين المشاركين في مشاغل الفنون.

في السياق ذاته، احتضنت مكتبة الأمير بندر بن سلطان خلال هذه الدورة ورشات مشغل التعبير الأدبي وكتابة الطفل، استفاد منها أزيد من 100 طفل وطفلة تتراوح أعمارهم بين 8 و16 سنة، خصصت لموضوع "أدب الرحلة"، وتوج بإنتاج مجموعة من النصوص السردية والشعرية أبدعتها المواهب الصاعدة تحت إشراف أطر تربوية متخصصة في أدب الطفل، حيث ستعمل مؤسسة منتدى أصيلة على نشرها لاحقا في إصدار يضم هذه الإبداعات.

تجدر الإشارة إلى أن مؤسسة منتدى أصيلة نظمت يوم 20 ابريل الماضي رحلة ثقافية إلى المعرض الدولي للنشر والكتاب، استفاد منها أطفال المشغل، والتي تميزت بحضور الندوة التكريمية للراحل محمد بن عيسى التي جرى تنظيمها بالمناسبة.

على صعيد آخر، تم خلال الدورة الربيعية افتتاح معرض "تشكيليات فصول أصيلة 24" الذي يحتضنه رواق المعارض بمركز الحسن الثاني للملتقيات الدولية خلال الفترة الممتدة من 12 أبريل إلى 07 شتنبر 2025، ويضم هذا المعرض المجموعة الفنية الخاصة بمؤسسة منتدى أصيلة، التي أ بدعت خلال مختلف مشاغل الفنون المنظمة على مدار سنة 2024، وتشمل أعمالا لفنانين من الإمارات العربية المتحدة والبحرين، وبريطانيا، ومصر، وفرنسا، والسنغال، وإسبانيا، وسوريا، والمغرب، بالإضافة إلى أعمال الأطفال المنجزة ضمن فقرة "مواهب الموسم".

(ومع: 25 يونيو 2025)

