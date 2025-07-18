Logo Logo
Plus de 734.000 dossiers de prise en charge médicale ont été traités jusqu’à juin dernier

أفاد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، يوم الخميس 17 يوليوز، بأنه تمت إلى حدود يونيو المنصرم، معالجة أكثر من 734 ألف ملف تكفل صحي.

وأبرز السيد بايتاس، في معرض رده على سؤال صحفي خلال لقاء مع الصحافة عقب انعقاد مجلس الحكومة، أن هذه النتائج تظهر الالتزام القوي للحكومة لضمان الولوج العادل إلى العلاج لكافة المستفيدين، مسجلا أنه بات بإمكان الأشخاص غير القادرين على أداء واجبات الاشتراك عبر نظام "أمو تضامن"، الاستفادة من نفس سلة العلاجات المتاحة للمستفيدين من نظام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مع المجانية في الولوج للاستشفاء العمومي.

وبعدما استعرض المجهودات المبذولة لتنزيل ورش تعميم التغطية الصحية، أكد الوزير أن ورش الحماية الاجتماعية جاء في إطار تنفيذ التعليمات الملكية السامية، وأيضا نظرا للانتظارات الكبيرة للمواطنين.

وعلى مستوى إرجاع المصاريف، أفاد الوزير بوضع ما يزيد عن 12 مليون ملف استرجاع لنفقات العلاج، وهو ما يوضح أن "المواطنين لديهم اليوم ثقة في هذا النظام الصحي الجديد".

(ومع: 17 يوليوز 2025)  

 

آخر الأخبار

فعاليات مهرجان العسل والمنتوجات المجالية بأكادير إداوتنان

الاستثمارات الأجنبية المباشرة بالمغرب تشهد تحسنا متواصلا يعكس جاذبية الاقتصاد الوطني

مراكش تعيش على إيقاع الدورة الثانية لمهرجان الدقة المراكشية

ملف التقاعد: ورش مجتمعي بالغ الأهمية يستدعي انخراط كافة الفرقاء المعنيين

الاتحاد الإفريقي يثمن جهود المملكة في تكوين ملاحظي الانتخابات في إفريقيا

تابع زيارتك لبوابتنا

touristes

السياح
Patrimoine

التراث المادي
Patrimoine Immatériel

التراث غير المادي