الثلاثاء 17 مارس 2026

جددت الهيئة المغربية لسوق الرساميل تأكيد انخراطها في النهوض بالثقافة المالية لدى الشباب، من خلال تعبئة جهودها بمناسبة النسخة الرابعة عشرة من أيام الثقافة المالية.

وأوضحت الهيئة في بلاغ لها، أن هذه النسخة المنظمة تحت شعار "لنتكلم جميعا عن الثقافة المالية"، تندرج ضمن حملة دولية أطلقتها المنظمة الدولية للتثقيف المالي التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وتهدف إلى توعية الشباب بالرهانات المالية لتشجيعهم على اتخاذ قرارات مستنيرة وتعزيز قدرتهم على الصمود الاقتصادي في المستقبل.

وأضاف المصدر ذاته أن هذه النسخة، التي يتم تنسيقها على المستوى الوطني مع المؤسسة المغربية للثقافة المالية، تأتي استمرارا للمبادرات التي تقودها الهيئة منذ سنة 2018 لتقريب عالم سوق الرساميل من الجمهور الناشئ.

وبمناسبة هذه النسخة الرابعة عشرة، أعدت الهيئة برنامجا غنيا ومتنوعا يشمل تنظيم النسخة السادسة لمسابقة "Quiz Finance" لفائدة تلاميذ 8 ثانويات في 6 جهات من المملكة، وتنظيم أيام تعريفية وورشات تكوينية لطلبة المدارس الكبرى والجامعات، بالإضافة إلى النسخة الثالثة من مسابقة القصص المصورة، بشراكة مع وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة.

كما يتضمن البرنامج إطلاق مسار بيداغوجي يتألف من عدة وحدات على بوابة "لنفهم سوق الرساميل"، وإصدار عددين جديدين من سلسلة "دليل المستثمر"، فضلا عن إطلاق حملة للثقافة المالية عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

يشار إلى أن أيام الثقافة المالية عرفت، منذ إطلاقها، مشاركة 170 دولة من خلال برامج متنوعة استفاد منها أكثر من 71 مليون طفل وشاب و19 مليون شخص بالغ، بينما مكنت نسخة سنة 2025 بالمغرب من توعية ما يزيد عن 1,2 مليون مستفيد.

