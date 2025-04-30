الثلاثاء 29 أبريل 2025

أفاد وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، أحمد التوفيق، يوم الاثنين 29 أبريل بمجلس النواب، بأن إجمالي المكافآت التي قدمتها الوزارة للقيمين الدينيين برسم سنة 2024 بلغ مليارين و350 مليون درهم.

وأوضح السيد التوفيق، في معرض رده على سؤال شفهي حول "وضعية بعض المساجد"، تقدم به الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، خلال جلسة الأسئلة الشفوية، أن "الوزارة مسؤولة عن جميع القيمين الدينيين في مساجد المملكة، باعتبارهم مكلفين بالتأطير الديني".

وأشار إلى أن الوزارة تمنح مكافآت لجميع القيمين الدينيين، سواء كانوا يتلقون "الشرط" في مساجد البوادي، وهم حوالي 25 في المائة، أو الذين يتلقون المكافآت من الأفراد أو الجمعيات في المدن.

وفي ما يتعلق بوضعية القيمين الدينيين في المساجد التي ينفق عليها أو بناها المحسنون، أبرز السيد التوفيق أن "الوزارة حافظت عمليا وقانونيا على إمكانية إسهام المحسنين، سواء كانوا أفرادا أو جماعات أو جمعيات، في بناء المساجد والإنفاق عليها وعلى القيمين الدينيين، شريطة إجراء العبادات وفق ثوابت الأمة، بعيدا عن الدعوة إلى التطرف".

(ومع: 29 أبريل 2025)