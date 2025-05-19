إحداث أزيد من 1300 مقاولة بجهة فاس-مكناس إلى غاية متم فبراير 2025

الاثنين 19 ماي 2025

أفاد المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية بأنه تم إحداث 1300 مقاولة بجهة فاس-مكناس إلى غاية متم شهر فبراير الماضي.

وأوضح المكتب أن هذه المقاولات تتوزع ما بين الأشخاص الاعتباريين (897) والأشخاص الذاتيين (490)، مشيرا إلى أن مدينة فاس تأتي في الصدارة بـ 609 مقاولة جديدة، وتليها مكناس (501)، وتازة (90)، وصفرو (74)، وتاونات (45)، وبولمان (35) وأزرو (33).

وبخصوص توزيع المقاولات بحسب قطاع النشاط، يأتي القطاع التجاري في الصدارة بحصة 21ر37 في المائة من مجموع المقاولات المحدثة، متبوعا بقطاع البناء والأشغال العمومية والأنشطة العقارية (51ر23 في المائة)، والخدمات المختلفة (13ر13 في المائة)، والصناعة (12ر9 في المائة) والنقل (36ر6 في المائة) والفنادق والمطاعم (45ر5 في المائة)، والفلاحة والصيد البحري (29ر2 في المائة)، وقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصال (66ر1 في المائة)، والأنشطة المالية (26ر1 في المائة).

وبحسب الشكل القانوني، فإن 9ر57 في المائة من المقاولات المحدثة هي شركات ذات مسؤولية محدودة مع شريك وحيد، تليها الشركات ذات المسؤولية المحدودة بنسبة 7ر41 في المائة، وشركات ذات أشكال قانونية أخرى ( 4ر0 بالمائة).

وعلى الصعيد الوطني، بلغ عدد المقاولات التي تم إحداثها إلى غاية متم فبراير 2025 ما مجموعه 13 ألف و998 مقاولة، موزعة بين الأشخاص الاعتباريين (13 ألف و998) والأشخاص الذاتيين (5567).

وحسب الجهات، تتصدر الدار البيضاء-سطات الترتيب بـ 6.381 مقاولة محدثة عند متم فبراير الماضي، تليها طنجة-تطوان-الحسيمة (2.528) والرباط-سلا-القنيطرة (2.405)، ومراكش-آسفي (2.198)، وفاس-مكناس (1.387)، وسوس-ماسة (1.342)، وجهة الشرق (1.142)، والعيون-الساقية-الحمراء (760)، ودرعة-تافيلالت (478)، وبني ملال-خنيفرة (467)، والداخلة-وادي الذهب (323)، وكلميم-واد نون (154).

(ومع: 19 ماي 2025)

