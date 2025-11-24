الثلاثاء 25 نونبر 2025

أفاد المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية بأن عدد المقاولات، التي تم إحداثها في المغرب، بلغ 81 ألف و 180 مقاولة في متم شتنبر 2025.

وأوضحت لوحة القيادة العامة لبارومتر إحداث المقاولات الصادرة عن المكتب، أن هذه المقاولات تتوزع بين الأشخاص الاعتباريين (58 ألف و451 مقاولة)، والأشخاص الذاتيين (22 ألف و729 مقاولة).

وأشارت إلى هيمنة قطاع التجارة على حصة 35,77 في المائة من إجمالي المقاولات المحدثة، تليه قطاعات أشغال البناء والعقار (19,76 في المائة)، والخدمات المتنوعة (17,49 في المائة)، والنقل (7,68 في المائة)، والصناعة (7,08 في المائة)، والفنادق والمطاعم (5,71 في المائة)، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات (2,97 في المائة)، والفلاحة والصيد (1,84 في المائة)، والأنشطة المالية (1,71 في المائة).

وبحسب الجهات، تتصدر الدار البيضاء-سطات الترتيب بإحداث 25 ألف و311 مقاولة، تليها طنجة-تطوان-الحسيمة (10 آلاف و845 ألف مقاولة)، والرباط-سلا-القنيطرة (10 آلاف و394 مقاولة)، ومراكش-آسفي (9 آلاف و249 مقاولة)، وفاس-مكناس ( 5 آلاف و597 مقاولة)، وسوس ماسة (5 آلاف و478 مقاولة)، وجهة الشرق (4 آلاف و563 مقاولة)، والعيون-الساقية الحمراء (2861 مقاولة)، والداخلة-وادي الذهب (2405 مقاولة)، وبني ملال-خنيفرة (2038 مقاولة)، ودرعة-تافيلالت (1830 مقاولة)، وكلميم-واد نون (609 مقاولة).

وحسب الشكل القانوني، فإن 65 في المائة من المقاولات المحدثة هي عبارة عن شركات ذات مسؤولية محدودة بشريك واحد، تليها شركات ذات مسؤولية محدودة (34,2 في المائة)، بينما تمثل الشركات مجهولة الإسم و شركات أخرى نسبتا 0,5 في المائة و 0,2 في المائة على التوالي.

