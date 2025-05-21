إصدار النسخة الأمازيغية من القصة المصورة "العنف الرقمي: نكسرو الحواجز بقصة مصورة"

الأربعاء 21 ماي 2025

أصدرت مجموعة العمل الخاصة بموضوع "التقنين ووسائل الإعلام الرقمية"، التي تترأسها عضو المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري، نرجس الرغاي، النسخة الأمازيغية من قصتها المصورة "العنف الرقمي: نكسرو الحواجز بقصة مصورة ".

وصُممت هذه القصة المصورة، الصادرة مسبقا باللغتين العربية والفرنسية، بروح تعليمية وترفيهية في الآن ذاته، وذلك بهدف إلغاء الحواجز الاجتماعية المتعلقة بالعنف الرقمي وتعزيز الحق في الحماية والعدالة. وعند نهاية كل قصة، تُعرض وسائل الوقاية من العنف الرقمي وأشكاله المتعددة ومكافحتها والإبلاغ عنها والعقوبات المتاحة ضدها في صندوق الأدوات.

وتشمل أنواع العنف الرقمي هاته، التي تعتبر جريمة يعاقب عليها القانون، السب والإهانة والإذلال والتهديد والتحرش الإلكتروني والترويج للإشاعات، فضلا عن نشر الصور الخاصة لشخص ما دون موافقته، والاستغلال والابتزاز عبر الإنترنت، بالإضافة إلى أشكال العنف الأخرى التي قد يتعرض لها الأطفال والمراهقون، الذين يُشكلون الفريسة المستهدفة للمتحرشين عبر الانترنيت.

وفي تصريح بالمناسبة، أكدت السيدة الرغاي أنه "من الضروري احترام مقتضيات الدستور من خلال تمكين المواطنات والمواطنين من الولوج إلى هذه المادة التوعوية باللغة الأمازيغية".

وأبرزت أن هذه القصة المصورة "تسعى، من جهة، إلى كسر حاجز الصمت حول العنف الرقمي الذي لا يمكن أن يكون أبدًا أمرا محتوماً، وتسليط الضوء حول الخيارات المتاحة والتدابير الممكن اتخاذها لمواجهة هذه الظاهرة، من جهة أخرى".

وخلصت السيدة الرغاي إلى أنه "لا أحد في مأمن من العنف الرقمي، ولذلك فإن المسؤولية الجماعية تُعدّ أمرًا بالغ الأهمية لبناء، معا، بيئة إلكترونية آمنة – من خلال التعاون بين السلطات العمومية والشركات التكنولوجية ومستخدمي المنصات الرقمية – وضمان الاستخدام الآمن والمستدام للتكنولوجيا الرقمية".

وتجدر الإشارة إلى أن المنشور متوفر باللغات العربية والفرنسية والأمازيغية على موقع الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري.

ومع: 20 مايو 2025

