إصدار سلسلة مقاطع فيديو لتعزيز تبسيط واستيعاب الوظائف الجديدة لبوابة الصفقات العمومية

الثلاثاء 29 يوليو 2025

تم إنتاج سلسلة من مقاطع الفيديو حول الخدمات التي توفرها بوابة الصفقات العمومية، قصد عرض الوظائف الجديدة التي جاء بها المرسوم الصادر سنة 2023 المتعلق بالصفقات العمومية.

وتتوخى هذه المقاطع، التي أنجزت بمبادرة من الخزينة العامة للمملكة، بشراكة مع اللجنة الوطنية لمناخ الأعمال، ومشروع "PROMET – تعزيز ريادة الأعمال" التابع للوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)، تبسيط استخدام البوابة لفائدة مختلف الفاعلين، من مقاولات ومشترين عموميين ومؤسسات بنكية معتمدة ومحاسبين عموميين ومواطنين، وفق بلاغ مشترك للجهات المبادرة.

وأوضح المصدر ذاته أن سبع كبسولات فيديو تم توفيرها باللغات العربية والفرنسية والإنجليزية، تسلط الضوء على أبرز المكونات التي تم تطويرها على مستوى هذه البوابة.

ويتعلق الأمر بالخدمات المرتبطة بنزع الطابع المادي عن الصفقات العمومية، ونظام اليقظة المعلوماتية، والإيداع الإلكتروني، والمزادات الإلكترونية العكسية، وأوامر الشراء الإلكترونية، ورقمنة الضمانات المالية، إلى جانب تتبع أشغال لجنة طلب العروض.

وأشار البلاغ إلى أن هذه الكبسولات متاحة على البوابة المغربية للصفقات العمومية، وعلى القناة الرسمية للخزينة العامة للمملكة على موقع يوتيوب.

وفي السياق ذاته، يجري حاليا إعداد 110 دليلا متعدد الوسائط، بثلاث لغات (العربية، الفرنسية، الإنجليزية)، سيتم نشرها قريبا.

وخلص البلاغ إلى أن هذه الأدلة تروم تعزيز تبسيط واستيعاب المزايا التي توفرها بوابة الصفقات العمومية.

(ومع: 29 يوليوز 2025)

