الأربعاء 6 غشت 2025

تنظم وزارة الاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، من 11 إلى 15 غشت 2025، أسبوع الاستثمار خاص بمغاربة العالم، وذلك على مستوى المراكز الجهوية للاستثمار في الجهات الاثنتي عشرة للمملكة.

وتأتي هذه المبادرة في إطار تنزيل التوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، الذي يولي أهمية بالغة لإشراك مغاربة العالم في الدينامية التنموية الوطنية، من خلال تثمين كفاءاتهم، ومواكبة استثماراتهم، وتعزيز مساهمتهم الفعلية في النسيج الاقتصادي الوطني، وفق بلاغ للوزارة.

وذكر المصدر ذاته أن هذه المبادرة ستشكل إطارا ملائما للتعريف بالتحفيزات التي يمنحها الميثاق الجديد للاستثمار باعتباره آلية فعالة لتعزيز جاذبية المجالات الترابية، وتبسيط الإجراءات، وتحفيز الاستثمار المنتج، لاسيما لدى المغاربة المقيمين بالخارج.

واكدت الوزارة أن "أسبوع الاستثمار الخاص بمغاربة العالم" يتزامن مع عملية مرحبا لسنة 2025، في إطار رؤية شمولية وبرنامج متكامل لاستقبال مغاربة العالم خلال الفترة الصيفية.

ويتضمن برنامج هذا الأسبوع تنظيم جلسات تفاعلية، وعروض مفصلة للمؤهلات الاستثمارية التي تزخر بها المجالات الترابية، بالإضافة للتعريف ببنوك المشاريع على مستوى كل مركز من خلال لقاءات مباشرة للتجاوب مع التساؤلات المطروحة، ما سيمكن من التعرف على الفرص الاستثمارية في القطاعات الواعدة على مستوى كل عمالات وأقاليم المملكة.

وأكدت وزارة الاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، من خلال هذه المبادرة، انخراطها التام في تنفيذ التوجيهات الملكية السامية، وحرصها على تعبئة كافة الإمكانيات لجعل مغاربة العالم شركاء أساسيين في التنمية الترابية وخلق قيمة مضافة في كل ربوع المملكة.

وتجدر الإشارة أن أبواب المراكز الجهوية للاستثمار مفتوحة طيلة السنة لاستقبال كل المستثمرين بما فيهم مغاربة العالم من أجل تقديم المعلومات اللازمة، ومواكبة تنزيل مشاريعهم الاستثمارية.

(ومع: 06 غشت 2025)

