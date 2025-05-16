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Lancement à Khémisset des travaux de construction d’un Technopark dédié aux jeunes entrepreneurs

تم، يوم الخميس 15 ماي بمدينة الخميسات، إعطاء انطلاقة أشغال إنشاء "تكنوبارك" موجه لدعم ومواكبة المقاولين الشباب المحليين.

وجرت مراسم إطلاق هذا المشروع، الذي سيكلف غلافا ماليا قدره 15,2 مليون درهم، بحضور عامل إقليم الخميسات، عبد اللطيف النحلي، ورئيس مجلس جهة الرباط-سلا-القنيطرة، رشيد العبدي، إلى جانب عدد من المسؤولين والمنتخبين والفاعلين المحليين.

ويأتي هذا المشروع، الذي من المرتقب أن يستغرق إنجازه نحو عشرة أشهر، في إطار برنامج التنمية الجهوية لجهة الرباط-سلا-القنيطرة للفترة 2022-2027. ويهدف إلى توفير فضاء ملائم للشباب المقاول، يسهل إحداث وتطوير مقاولاتهم الناشئة، ويشجع الابتكار، كما يساهم في إبراز مجالات التميز في قطاع التكنولوجيا.

كما يطمح المشروع إلى تعزيز نتائج البحث العلمي والتكنولوجي، وتشجيع خلق المقاولات وفرص الشغل، وكذا دعم المقاولات الصغرى والمتوسطة.

ويأتي إنجاز هذا المشروع في إطار اتفاقية إطار تتعلق بإحداث حاضنات تكنولوجية داخل الجهة، إلى جانب اتفاقية خاصة تهم إحداث حاضنة تكنولوجية على مستوى إقليم الخميسات.

وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أوضحت مديرة وكالة تنفيذ المشاريع الجهوية لجهة الرباط-سلا-القنيطرة، لمياء بنعبدالله، أن التكنوبارك المرتقب بالخميسات يهدف إلى دعم الشباب المقاول ومواكبتهم في مسارهم وأنشطتهم.

وأضافت أن هذا المشروع الطموح سيمكن من احتضان 58 مقاولة ناشئة، مبرزة أن هذا الفضاء الجديد سيكون له أثر إيجابي على الإقليم من خلال مواكبة شباب المنطقة في مجالات التكنولوجيا والابتكار، مثل الفلاحة والمعلوميات.

وسيمتد تكنوبارك الخميسات على مساحة إجمالية تبلغ 2.027 مترا مربعا، وسيضم 34 مكتبا مخصصا للمقاولات الناشئة، وثلاثة فضاءات للعمل المشترك (coworking)، وقاعة للاجتماعات، بالإضافة إلى فضاءين لخدمات القرب.

(ومع: 16 ماي 2025)

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