الخميس 10 يوليو 2025

أعلنت وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، يوم الأربعاء 09 يوليوز، أن الشركة المغربية للهندسة السياحية أطلقت أربعة طلبات عروض لاختيار الخبراء الذين سيقومون بإجراء "الزيارات السرية" الهادفة إلى تعزيز جودة الخدمات بالمؤسسات السياحية.

وذكر بلاغ للوزارة أن آخر أجل لتقديم الطلب هو 15 شتنبر 2025، حصريا عبر منصة الصفقات العمومية.

وذكر المصدر ذاته بأن "الزيارات السرية" تعتبر إجراء رئيسيا في الإصلاح الجديد لنظام التصنيف وفقا للقانون 80-14 ونصوصه التنظيمية. وتتيح هذه الزيارات تقييما موضوعيا لمستوى جودة الخدمات المقدمة في مؤسسات الإيواء المعنية، مما يضمن توافق الجودة مع التصنيف الممنوح.

وتهدف هذه المبادرة إلى رفع مستوى الإيواء السياحي بالمغرب ليتماشى مع المعايير الدولية، بهدف تعزيز تنافسيته في السوق السياحي العالمي.

وتشمل المؤسسات المعنية بتقييم جودة الخدمات كلا من الفنادق (فاخرة، 5 نجوم، 4 نجوم و 3 نجوم) والنوادي الفندقية (فاخرة، 5 نجوم، 4 نجوم و 3 نجوم) و الإقامات السياحية (فاخرة، 5 نجوم، 4 نجوم و 3 نجوم) و دور الضيافة (5 نجوم، 4 نجوم و 3 نجوم) والرياض (فاخرة، 5 نجوم، 4 نجوم و 3 نجوم) و القصبات (فاخرة، 5 نجوم، 4 نجوم و 3 نجوم). وفي إطار الحصول على تصنيفها أو إعادة تصنيفها، ستتلقى المؤسسات المعنية زيارات من طرف خبراء (زبون سري) دون علمها. ويتصرف هؤلاء الخبراء كسياح عاديين، حيث يقومون بتقييم جودة الخدمات خلال جميع مراحل تجربة الزبون، بدءا من الحجز حتى مغادرة المؤسسة، بما في ذلك الاستقبال، والتجهيزات، والطعام، وجميع الخدمات المقدمة، ويعتمدون في تقييمهم على مجموعة من معايير الجودة حسب نوع وفئة المؤسسات.

ويجب أن يتمتع هؤلاء الخبراء بخبرة مهنية مثبتة في مجال "الزيارات السرية"، وخاصة في القطاع الفندقي، ويجب عليهم أداء مهامهم بشكل محايد وسري مع احترام المبادئ الأخلاقية الخاصة بهذا النوع من الخدمات.

وتأتي هذه "الزيارات السرية" ضمن استراتيجية تهدف إلى تعزيز مكانة المغرب في السياحة العالمية. وتحتل المملكة الآن المركز الأول في إفريقيا، وهي مكانة يجب الحفاظ عليها وتعزيزها في ظل المنافسة الدولية المتزايدة وبالنظر إلى التحديات الكبرى التي تمثلها كأس العالم 2030.

ويهدف هذا المشروع إلى تحسين عرض الإيواء السياحي في المغرب بشكل مستدام وجعله أكثر تنافسية.

ويمكن للمؤسسات المهتمة الاطلاع على ملف طلب العروض وتحميله عبر الرابط التالي: https://www.marchespublics.gov.ma

(ومع: 10 يوليوز 2025)