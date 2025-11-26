إطلاق القافلة الجهوية للتعريف بنظام الدعم الموجه للمقاولات بجهة الشرق لدعم التنمية الاقتصادية وتقليص الفوارق المجالية

الأربعاء 26 نونبر 2025

جرى الثلاثاء 25 نونبر بوجدة، إطلاق القافلة الجهوية للتعريف بنظام الدعم الخاص الموجه إلى المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، في أول محطة لها على صعيد جهة الشرق.

وتأتي هذه القافلة، المنظمة بمبادرة من المركز الجهوي للاستثمار، في إطار تفعيل مقتضيات ميثاق الاستثمار الجديد الذي يروم، بالأساس، دعم التنمية الاقتصادية، وخلق فرص الشغل، وتقليص الفوارق المجالية.

وأكد رشيد رامي، مدير المركز الجهوي للاستثمار لجهة الشرق، بالنيابة، أن هذه القافلة تهدف إلى تعريف حاملي المشاريع والمستثمرين والمقاولات المحلية، إلى جانب الفاعلين الاقتصاديين ومؤسسات التمويل، بالمزايا التي يوفرها النظام الجديد للدعم.

وأضاف في تصريح للصحافة، بالمناسبة، أن هذا النظام يأتي لتعزيز الاستثمارات بالجهة، ودعم الدينامية التي تعرفها القطاعات الواعدة مثل السياحة، والخدمات، والتكنولوجيا الحديثة، والطاقات المتجددة.

وأوضح رامي، أن هذا النظام يمنح تحفيزات مالية هامة قد تصل إلى 30 في المائة من قيمة الاستثمارات التي تنفذها المقاولات الصغيرة جدا، والصغرى، والمتوسطة.

وأشار إلى أن نظام الدعم الجديد يتضمن أنواع مختلفة من المنح، ويتعلق الأمر بمنحة مرتبطة بنسبة التشغيل، وتهدف إلى تشجيع خلق مناصب شغل قارة، ومنحة موجهة للقطاعات المؤهلة التي تزخر بها الجهة بإمكانات كبيرة، ثم منحة ترابية والتي تشمل جميع أقاليم الجهة، وتتراوح نسبتها بين 10 و15 في المائة.

وتميز هذا اللقاء بعرض شريط حول فرص الاستثمار ومؤهلات الجهة، وكذا تقديم عرض حول أهداف وشروط الاستفادة، وأنواع المنح المتاحة، ومساطر إيداع ومعالجة الملفات، بالإضافة إلى مختلف مراحل المواكبة التي يوفرها هذا النظام لفائدة المقاولات المستفيدة.

كما شكل اللقاء مناسبة للمشاركين من مقاولين وفاعلين اقتصاديين، من التفاعل مع أطر المركز الجهوي للاستثمار، وطرح تساؤلاتهم حول سبل الاستفادة من هذا النظام والإجراءات الإدارية المرتبطة به.

وستجوب القافلة الجهوية، بعد محطة عمالة وجدة - أنجاد، مختلف أقاليم الجهة، حيث من المرتقب أن تحط الرحال بأقاليم فجيج (27 نونبر)، جرادة (02 دجنبر)، بركان (03 دجنبر)، تاوريرت (04 دجنبر)، جرسيف (08 دجنبر)، الدريوش (10 دجنبر)، والناظور (11 دجنبر).

(ومع: 26 نونبر 2025)

